In Bidingen kommen die drei Könige – und die Mesner gehen

In Bidingen wurden beim Aussenden der Sternsinger Beschäftigte der Pfarrei verabschiedet. Die Gläubigen hören dabei en detail, was ein Mesner alles zu tun hat.

11.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Während der Messe zum Dreikönigstag in Bidingen wurden nicht nur die Dreikönigsgruppen zum Sternsingen ausgesandt. Die katholische Kirchengemeinde St. Pankratius verabschiedete vielmehr auch einige ehrenamtliche Mitarbeiter und Teilzeitbeschäftigte aus ihren bisherigen Diensten. (Lesen Sie auch: Falsche Sternsinger im Allgäu unterwegs - Polizei bittet um Hinweise.)

Anni und Georg Köchel waren gut 16 Jahre lang Mesner in Bidingen

Nach gut 16 Jahren beendeten Anni und Georg Köchel zum Jahresende ihren allseits geschätzten Mesnerdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius, zeigte Kirchenpfleger Manfred Rauch auf. In seiner Laudatio ging er auf die überaus vielseitigen Aufgaben eines Mesners im einzelnen ein. Vor allem erinnerte er an die viele Zeit die als Mesner aufgebracht werden muss – beginnend mit dem täglichen Aufsperren der Kirchentüre in der Früh und dem wieder Zusperren am Abend.

Vom Schmücken des Altarraums bis zum Zusperren der Kirchentüren

Er erinnerte an die zahlreichen Gottesdienste an Sonn- und Werktagen sowie etwa zu Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, zu denen der Mesner lange vorher und auch noch danach anwesend sein muss. Dazu muss der Altarraum dem Anlass entsprechend umgestaltet und geschmückt werden. Besonders herausfordernd war für das Mesnerehepaar vor allem die Renovierung der Pfarrkirche vom Frühjahr 2013 bis zur Einweihung nach Abschluss der Arbeiten im Mai 2015, hob Rauch hervor.

Die Mesnerin war auch Chef-Mesnerin im Dekanat, der Mesner fuhr für Humedica Lkw-Touren

Darüber hinaus hätten die Beiden weit über ihre Pflichten und zum Teil auch über die Pfarreigrenze hinaus Hand angelegt und sich engagiert, sagte er. So war Anni Köchel von November 2008 bis zur Dekanatsumstrukturierung im Januar 2013 Dekanatsleiterin im Mesnerverband. Georg Köchel begab sich für Humedica und Aktion Hoffnung stets als Lkw-Fahrer auch auf längere Touren.

Unter dem Beifall der Kirchenbesucher überreichte Rauch gemeinsam mit Pater Jakob dem Paar Blumen und einen Geschenkkorb. Die Ministranten bedankten sich bei den Beiden mit einem Bild.

Wer neben dem Mesner-Paar in Bidingen noch verabschiedet wurde

Bei Birgit Pracht und Nicole Ehlich verabschiedete sich der Kirchenpfleger mit Blumen und einem Gutschein und bedankte sich für deren vierjährige Leitung der Ministrantenschar. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor. (Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Sternsinger bringen endlich wieder Segen in die Häuser.)