Zwischen Fechsen und Ettwiesen sind Unbekannte in ein Bienenhaus eingebrochen und haben mehrere Gegenstände gestohlen.

20.04.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Steinkrüge, Motorsägen und mehr haben Unbekannte aus einem Bienenhaus in Marktoberdorf gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Personen in der Nacht von Sonntag auf Montag in das leerstehende Gebäude zwischen Fechsen und Ettwiesen ein. Sie nahmen mehrere Gegenstände mit.

Wer hat etwas zum Einbruch ins Bienenhaus beobachtet?

Zeugen zum Einbruch sollen sich bei der Polizei unter 08342/96040 melden.

