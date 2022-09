Jugendlicher geht in Biessenhofen betrunken mit dem Auto der Eltern auf Spritztour

In Biessenhofen ist ein Auto in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizei stoppt den Wagen und staunt. Der Fahrer ist jung, betrunken und hat keinen Führerschein.

04.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

In der Nacht auf Sonntag ist bei der Polizei Marktoberdorf eine Mitteilung eingegangen, wonach bei Biessenhofen ein Auto in Schlangenlinien über die Straße rollt. Die Beamten machten den Wagen rasch ausfindig und staunten nicht schlecht: Am Steuer saß ein betrunkener Jugendlicher.

Jugendlicher schnappt sich beim Urlaub im Allgäu das Auto

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige gerade mit seinem Eltern den Familienurlaub im Allgäu verbringt. Da der junge Mann aufgrund seines Alters nicht die nötige Fahrerlaubnis besitzt und zusätzlich noch unter dem Einfluss von Alkohol stand, muss er sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Der Urlaub dürfte gelaufen sein.