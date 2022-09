In der "GemüseAckerdemie" lernen Kinder alles über Lebensmittel aus dem Ostallgäu

Welche Lebensmittel wachsen im Ostallgäu und wann erntet man sie? Das lernen Kinder in dem Programm „GemüseAckerdemie“. Schulen können sich jetzt bewerben.

27.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Gemüse und Obst liegt im Supermarkt rund ums Jahr im Regal. Wer weiß da noch so genau, welche Lebensmittel in der Region wachsen und wann man sie erntet? Die „GemüseAckerdemie“, ein Ernährungs- und Gesundheitsbildungsprogramm der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu, möchte Schülern Antworten liefern. Das Programm ist für Grund- und weiterführende Schulen der 3. bis 8. Jahrgangsstufe gedacht. „So wollen wir den Schülerinnen und Schülern Wertschätzung für Natur und Lebensmittel sowie Wissen über gesunde Ernährung vermitteln“, sagt Susanne Hasel, Ernährungsexpertin der AOK-Direktion Kaufbeuren-Ostallgäu.

Gemeinsam legen die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Schulgarten an

Zum Start der „GemüseAckerdemie“ legen die Schüler einen Schulgarten als interaktiven Lernort an. Ziel der Aktivitäten ist dabei, die Ernährungskompetenz zu stärken und die Weichen für ein gesundes Essverhalten zu stellen. Der Praxisbezug soll neben dem Ernährungsverhalten auch die Bewegungsfreude und soziale Kompetenzen fördern. Die Mädchen und Buben pflanzen, pflegen und ernten das Gemüse später nicht nur, sondern verarbeiten und vermarkten es auch. Ganz nebenbei erfahren sie so, was „regional und saisonal“ bei Obst und Gemüse bedeuten.

"GemüseAckerdemie": Schulen können sich bis zum 30. September anmelden

Im kommenden Jahr können weitere 35 Schulen in Bayern bei der „GemüseAckerdemie“ mitmachen. Die AOK unterstützt die Umsetzung des mehrfach ausgezeichneten Schulprogramms des gemeinnützigen Vereins „Acker“, der Schule entstehen keine Kosten. Es gibt eine interaktive Lernplattform mit vielen kreativen Anbautipps und Rezeptideen für zu Hause. „In den vergangenen vier Jahren sind mit Unterstützung des Schulprogramm „GemüseAckerdemie“ bereits die Gemüsegärten bei der Josef-Landes-Schule Kaufbeuren, der Don-Bosco-Schule Marktoberdorf und der Johann-Jakob-Herkommer-Schule Füssen angelegt oder wiederbelebt worden“, sagt Susanne Hasel.

Interessierte Schulen können sich bis 30. September, formlos mit einem kurzen Schreiben an team-sued@acker.co bewerben. Bei Fragen hilft Susanne Hasel unter 08341/431-140 oder per E-Mail an susanne.hasel@by.aok.de

