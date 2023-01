Er ist in der St. Martinskirche in Obergünzburg der "Mann für alle Fälle"

Seit zehn Jahren ist Stefan Waibel Kirchenpfleger in St. Martin in Obergünzburg. Dass er in diesem Amt gelandet ist, war keineswegs sein Plan.

03.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Stefan Waibel hat am Neujahrstag ein kleines Jubiläum gefeiert: Der Obergünzburger ist genau seit zehn Jahre Kirchenpfleger der katholischen Kirchenverwaltung (KV) Sankt Martin in Obergünzburg. Ob beim Aufstellen des Christbaums oder beim Auswechseln der Glühbirnen: Bei allen kleinen und großen Aufgaben ist Waibel immer zur Stelle – zusammen mit seinem Team, das viele Jahre ehrenamtliche Tätigkeit vorzuweisen hat.

Tätigkeit des Kirchenpflegers sei vielfältig und vielseitig

Der Tätigkeitsbereich des Kirchenpflegers sei breit gefächert und immer interessant, erzählt Waibel. Ein Kirchenverwalter ist gleichzeitig auch ein Personalmanager, Gebäudeinstandhalter und Finanzverwalter. Im Alltag sind aber vor allem praktische Fähigkeiten verlangt, die „deutlich überwiegen“, wie Waibel sagt.

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit bleibt ihm für sein Ehrenamt oft nur am späteren Abend oder am Wochenende Zeit. Dann sieht man Waibel auf dem Kirchplatz, wie er sich um die Blumenwiese kümmert, den Rasen mäht oder Laub recht. „Die meiste Arbeit fällt aber in der Advents- und Weihnachtszeit an. Da müssen die Christbäume für die Kirche rechtzeitig bestellt, später aufgestellt und geschmückt werden.“ Waibel ist auch immer zur Stelle, wenn Lampen ausgewechselt werden oder kleinere Reparaturen anstehen. Dann legt der handwerklich begabte Familienvater gerne selbst Hand an.

Bevor er Kirchenpfleger wurde, nahm sich Waibel einen Tag Bedenkzeit

Stefan Waibel hat sich vor zehn Jahren zur Wahl für die Kirchenstiftung aufstellen lassen, weil er sich in der Gemeinde einbringen wollte. Dass er dann direkt als Kirchenpfleger vorgeschlagen wurde, war allerdings nicht sein Plan gewesen. Er erbat sich einen Tag Bedenkzeit, um auch mit Ehefrau und Kindern diese Entscheidung abzuwägen – schließlich ist das Amt sehr zeitaufwendig.

So organisiert Waibel den Martiniritt und die Fronleichnamsaltäre, gießt mit Helferinnen und Helfern Tausende Kerzen für die Lichterprozession im September, koordiniert die Fahnenabordnungen zu kirchlichen Anlässen und ist nicht zuletzt bei den Festen der Pfarrei einer der aktiven Planer und Helfer. Das größte kirchliche Projekt, das Waibel bisher zu verantworten hatte, war in den Jahren 2015 und 2016 die Generalsanierung des denkmalgeschützten Verkündhauses.

Sein Team ist für Waibel eine Motivation

Eine Motivation ist für Waibel das gute Miteinander in seinem Team in der Kirchenverwaltung. Mit ihm sind auch Richard Filser, Karl-Heinz Geiger, Michael Linder und Herbert Heisler vor vier Jahren zu einer zweiten Amtszeit angetreten und haben nun ebenfalls zehn Jahre ehrenamtliche Betätigung für die KV in ihrer Vita stehen. Auch die Zusammenarbeit mit Pfarrer Walter Böhmer, Verwaltungsleiterin Christina Bongartz, dem Pfarrgemeinderat und anderen kirchlichen Gruppierungen beschreibt Waibel als vertrauensvoll.

