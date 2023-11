In diesen Straßen von Ronsberg muss der Kanal saniert werden

Straßen und Kanäle sind in Ronsberg in die Jahre gekommen. Sie müssen saniert werden. Anwohner müssen die Kosten mittragen. Auch ein Wärmeplan ist im Gespräch.

Über die Rahmenbedingungen für die kommunale Wärmeplanung hat der Ronsberger Bürgermeister Michael Sturm die Markträte informiert. Das Wärmeplanungsgesetz nimmt die Kommunen in die Pflicht, einen sogenannten Wärmeplan zu erstellen. Es soll Auskunft geben, ob es in Zukunft in der Gemeinde eine klimaneutrale Fernwärme gibt oder geben wird.

Für Gemeinden unter 100.000 Einwohnern soll dieser bis 30. Juni 2028 vorliegen. Für Kommunen unter 10.000 Einwohnern gibt es zudem ein vereinfachtes Verfahren. Im ersten Schritt wird die Gemeindeverwaltung einen Antrag auf Zuschuss für die Erstellung des Wärmeplanes stellen. Im nächsten Schritt muss dann ein geeigneter Planer gefunden werden.

In diesen Straßen von Ronsberg wird gebaut

Die Planung der Straßen- und Kanäle im Bauabschnitt 1 und 2 im Sanierungsgebiet Ronsberg Mitte stellte Stefan Bäumler vom Planungsbüro A&B den Markträten vor.

Der Bauabschnitt 1 umfasst den westlichen Teil der Wiesstraße und Teile der Sudeten-, Schlesier-, Birken- und Gartenstraße. Die Fahrbahnbreite wurde fast durchgehend mit 5,50 Meter Breite geplant. Eine Ausnahme bildet hier die Zufahrt von der Birkenstraße zur Wiesstraße, da hier nicht genügend Platz zur Verfügung steht. Die Gehwege werden auf 1,20 Meter mit einem Hochbord gebaut. Auch hier gibt es zwei Ausnahmen, im Kreuzungsbereich der Wies- und Sudetenstraße und in der Schlesierstraße. Hier wird der Gehweg auf wenigen Meter unter 1,20 Meter Breite haben. Das Regenwasser wird westlich des Haldenbauergrabens in die Günz eingeleitet. Östlich davon wird das Regenwasser in den Haldenbauergraben eingeleitet.

Anwohner müssen mit Kosten für den Kanal rechnen

Die Anwohner, die aufgrund der Erneuerung von einem Mischwasserkanal mit Kosten zu rechnen haben, sollen bis Weihnachten schriftlich informiert.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Schlesierstraße und die Sudetenstraße. Für die Planung bis zur Ausschreibung für den Bauabschnitt 1 wurde das Ingenieurbüro A&B beauftragt. Die Baumaßnahme könnte unter Umständen bereits im März oder April starten, sagte Stefan Bäumler.

Bäumler berichtete auch über die Tiefbaumaßnahme in der Oberweiler- und Stattstraße sowie dem Marktplatz. Hier sind nochmals Kosten in Höhe von 24.000 Euro angefallen für einen Schacht an der Kirche, der in einer anderen Ausführung als geplant benötigt wurde. Ebenso waren noch Verbindungskupplungen nötig und ein Hydrant musste versetzt und erneuert werden.

Den ersten Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet Zadels hat der Gemeinderat gebilligt.

Sturm informierte die Gemeinderäte darüber, dass der Löschwasserbehälter in Dingisweiler wieder dicht ist. Hier fielen Kosten in Höhe von rund 6000 Euro an.

