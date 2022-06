In Gebärdensprache übersetzt: Gottesdienst im Grünen in der Gemeinde Wald

Die Evangelische Kirchengemeinde Marktoberdorf feiert mit der gebärdensprachlichen Gemeinde eine Freiluftmesse in Wald. Alle Wortbeiträge werden übersetzt.

Schönstes Wetter, beste Sicht auf den Ort Wald (Ostallgäu) und ein herrliches Bergpanorama im Hintergrund: An Christi Himmelfahrt hat der „Gottesdienst im Grünen“ der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinschaft Marktoberdorf nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder stattgefunden. Das Besondere in diesem Jahr: Zehn von insgesamt 70 Besuchern waren Mitglieder der Gebärdensprachlichen Gemeinde und feierten unter freiem Himmel mit. (Lesen Sie dazu auch: Georgiritt: Nach vier Jahren ziehen wieder über 100 Reiter auf den Auerberg)

Auch Gehörlose können diesem Gottesdienst folgen

Deshalb wurde der Gottesdienst dieses Mal zweisprachig abgehalten – eine Premiere. Die Predigt und alle anderen Wortbeiträge wurden simultan vom Leiter der Gebärdensprachlichen Kirchengemeinde Bayern, Benjamin Müller, in die Gebärdensprache übersetzt. Auf der Gegenseite gebärdeten auch die hörenden Gemeindemitglieder einen „gebärdensprachlichen Hit“ – für alle ein ganz besonderes Erlebnis.

Pfarrer Klaus Dinkel begrüßte die Gottesdienstbesucher und war sehr erfreut, dass neben den Gemeindegliedern aus Wald auch die aus Leuterschach, Görisried, Lengenwang, der Stammgemeinde Marktoberdorf und Mitglieder der Gebärdensprachlichen Gemeinde anwesend waren. Der „Gottesdienst im Grünen“ soll nämlich die Wertschätzung für und die Verbundenheit mit den Gemeindemitgliedern ausdrücken. Daher findet er auch abwechselnd in den verschiedenen Außengemeinden statt – dieses Jahr in Wald.

Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes übernahm wiederum Herbert Leonhart mit drei weiteren Bläsern und Pfarrerin Sandra Gassert mit der Gitarre.

Dieses Jahr fand der Gottestdienst im Grünen in der Gemeinde Wald statt

Magnus Grimm, der zweite Bürgermeister von Wald, beschrieb – angeregt von der guten Stimmung vor Ort – humorvoll auf treffende Weise die Vorzüge und Attraktionen des Ortes. Er war erfreut, dass in diesem Jahr so viele Menschen mit dabei waren. Er lud die Kirchengemeinschaft ein, den Gottesdienst gerne mal wieder in Wald zu veranstalten oder zu sonstigen Events dorthin zu kommen.

Einen fröhlichen Abschluss fand der ganz besondere Gottesdienst bei einem gemeinsamen Mittagessen im Berghof Wald – begleitet von intensiven Gesprächen.

