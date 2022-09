In Hotel die Zeche geprellt: Hotelier aus Marktoberdorf erstattet Anzeige

Ein angeblich 18-Jähriger hat in ein Hotel in Marktoberdorf eingecheckt und es dann verlassen, ohne zu bezahlen. Er schuldet dem Hotel eine Summe von 260 Euro.

13.09.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Ein junger Mann hat sich am Samstag für zwei Nächte in ein Hotel in Marktoberdorf eingemietet und das Hotel am Montag verlassen, ohne die offene Rechnung zu begleichen. Nach Angaben der Polizei sah der Hotelier im Zimmer des angeblich 18-Jährigen nach, nachdem dieser nicht zum Auschecken erschienen war. (Lesen Sie dazu auch: Er gab sich als "Sohn" aus: Urlauber fällt in Marktoberdorf Betrüger zum Opfer

Gegangen ohne zu bezahlen

Er stellte fest, dass der Mann schon gegangen war. Die Rechnung von 260 Euro hat er nicht bezahlt. Der Hotelier erstattete Anzeige wegen Einmietbetruges. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei allerdings nicht vor. Außerdem steht nicht zweifelsfrei fest, ob die angegebenen Personalien des Mannes der Wahrheit entsprechen.

