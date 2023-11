Warum in Lengenwang Menschen ebenso den Segen erhalten wir Kühe und Schildkröten

Augsburg Generalvikar Wolfgang Hacker kommt zum Fest nach Lengenwang. Welche Tradition es hat und um was er den heiligen Wolfgang bittet.

06.11.2023

„Es ist schön, dass wir das Wolfgangsfest auch immer mit der Tiersegnung verbinden dürfen“, begrüßte Pfarrer Wolfgang Schnabel die zahlreichen Gläubigen mit ihren Tieren auf einer Wiese neben dem Edeka-Markt in Lengenwang. „Die Stars dieser Segnung sind unsere Tiere“, freute sich Generalvikar Wolfgang Hacker aus Augsburg. Vorher segnete er die Christophorus-Plaketten der Pferdefreunde Lengenwang und Umgebung, die der Verein an alle Tierbesitzer verteilte. Mit mehr als 20 Pferden und Ponys und vier Kutschen nahmen die Pferdefreunde an dem Hochfest teil. Für die musikalische Note sorgte der Musikverein Lengenwang.

Was der Geistliche in Lengenwang bei den Segnung den Tieren wünscht

„Schütze all diese Tiere vor Krankheit und Gefahr. Halte alle schädlichen Einflüsse von ihnen fern. So können sie den Menschen helfen, ihnen Trost und Freude sein“, bat der Generalvikar in Richtung des heiligen Wolfgang. Der Geistliche nahm sich während seiner Segensrunde viel Zeit für die Halter mit ihren Tieren, darunter unter anderem eine Kuh, ein Kälbchen, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen, Hasen, Hühner, Meerschweinchen und Schildkröten.

Zuvor trafen sich die Gläubigen in der Pfarrkirche St. Wolfgang zum festlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor St. Wolfgang musikalisch umrahmt wurde. Hauptzelebrant Wolfgang Hacker begrüßte mit Schnabel besonders die Wallfahrer – neun aus Leuterschach und acht aus Wald –, die jedes Jahr zum Hochfest nach Lengenwang pilgern.

So wird der heilige Wolfgang beschrieben

In seiner Predigt beschrieb Hacker den heiligen Wolfgang als einen „Mann des Geistes und der Tat“ und brachte den Kirchenbesuchern dessen Lebensstationen näher. Der im Jahr 924 geborene Wolfgang habe aber nicht nur einen aufgeweckten Geist gehabt und sei pragmatisch veranlagt gewesen, sondern er habe sich auch in die Gemeinschaft eingebracht. Den Höhepunkt erlebte er 973, als er zum Bischof von Regensburg ernannt wurde. „Doch was sagt uns Wolfgangs Leben?“, fragte der Generalvikar. Der Mensch sei Ziel der Bildung, das sei in Zeiten der künstlichen Intelligenz besonders wichtig. Natürlich sei es praktisch, Informationen so schnell einholen zu können. Doch es bestehe auch die Gefahr, dass „je mehr wir künstliche Intelligenz einsetzen, dass wir uns damit zufriedengeben und uns nicht mehr die Mühe machen wollen oder müssen, selbst in die Materie einzusteigen“. Da müsse man aufpassen. „Der Mensch ist Ursprung und Ziel von ganzheitlicher Bildung, nicht eine Maschine“, betonte Hacker. Der Mensch dürfe sich nicht von einer Maschine manipulieren lassen.

