Sattelzug schlecht geparkt: Schlägerei auf offener Straße

Brötchen vom Bäcker sollten es sein für einen Lkw-Fahrer. Zurück am Sattelzug kommt es zum Streit mit einem 59-Jährigen. Die Schlägerei beginnt.

28.07.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Ein 49-jähriger Kraftfahrer parkte seinen Sattelzug am Donnerstagnachmittag eher schlecht als recht in der Kaufbeurer Straße, um in der naheliegenden Bäckerei Semmeln zu kaufen. So berichtet es die Polizei Marktoberdorf.

Als der Mann wieder fahren und dafür in seine Fahrerkabine wollte, kam es zwischen ihm und einem 59-jährigen Verkehrsteilnehmer zunächst zu einem verbalen Streit wegen des halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg parkenden Sattelzugs sowie der offenen Tür.

Anzeige wegen Körperverletzung ist raus

Diese Unstimmigkeit artete derart aus, dass beide Männer eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße austrugen. Hierbei wurden beide leicht verletzt.

Nachdem der Sattelzug-Fahrer und der 59-Jährige zur Sache angehört wurden, verließen sie mit leichten Schmerzen und je einer Anzeige wegen Körperverletzung den Ort des Geschehens.