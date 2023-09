Deshalb steht in Marktoberdorf kein Kindergartenkind auf der Straße

Das neue Kindergartenjahr hat begonnen. So sieht es mit der Zahl der Kinder, bei den Erzieherinnen und mit den Räumlichkeiten in Marktoberdorf aus.

03.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Hier kippt ein hölzerner Turm krachend zu Boden, dort braucht ein kleines Kind Trost, an anderer Stelle wird lauthals gelacht: Die Sommerpause in den Marktoberdorfer Kindergärten, Krippen und Horten ist vorbei, das neue Betreuungsjahr hat begonnen. Und das mit einer guten Nachricht: Alle Kinder, deren Eltern einen Platz wollten, haben auch einen Platz bekommen. Damit ist Marktoberdorf in einer ausgezeichneten Lage. Denn in Bernbach musste die Einrichtung mangels Personal vorübergehend schließen und in Kaufbeuren können rund 200 Kinder nicht versorgt werden - trotz Rechtsanspruch.

