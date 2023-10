In Marktoberdorf findet ein Poetry Slam statt - Alle Infos

Die Volkshochschule Ostallgäu-Mitte bietet einen Poetry Slam-Workshop an. Es findet auch ein öffentlicher Wettbewerb statt. Was es zu gewinnen gibt.

20.10.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte bietet ab Donnerstag, 26. Oktober, eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Poetry Slam - die poetische Vielfalt der Meinungsäußerung“ an. Die Schauspielerin Iris Kunz bringt in dem Workshop Interessierten die Kunst des Poetry Slam näher. Darunter versteht man einen literarischen Wettbewerb, bei dem Texte und Gedichte vorgetragen werden. Zudem gibt es am Freitag, 24. November, einen Poetry-Slam-Abend im Konterkaffee Marktoberdorf, bei dem das Erlernte präsentiert und vorgetragen werden kann. Die Veranstaltungen sind für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren konzipiert und werden vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gefördert.

Darum geht es beim Poetry Slam-Workshop der Volkshochschule Ostallgäu

Wer schon immer mal bei einem Poetry Slam mitmachen wollte, aber bisher nicht wusste, wie – der bekommt nun bei der Volkshochschule die Chance dazu. Beim Workshop werden die eigenen Texte der Teilnehmer behandelt, an Details gefeilt und der Vortrag verbessert. Jeder der Lust hat, mit anderen über Gedichte zu reden und Dinge über die Welt zu erzählen, ist bei der Veranstaltung richtig. Beim vierten Treffen werden die Texte im Rahmen des Marktoberdorfer Poetry Slams „Zeig deine Zeilen“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Regeln sind denkbar einfach: Die Wettbewerbsteilnehmer tragen ihre Texte vor und das Publikum entscheidet über das Gewinner-Gedicht. Der beste Vortrag gewinnt einen vhs-Gutschein im Wert von 50 Euro. Man kann als Teilnehmer auf der Bühne dabei sein, oder einfach ganz gemütlich im Publikum sitzen. Nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen, auch Slammer und Poetinnen aus der Region sind herzlich eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen: Durch den Abend führt die Schauspielerin Iris Kunz.

Hier geht's zur Anmeldung

Wer als Slammer am Wettbewerb teilnehmen möchte, der kann einfach zum Poetry Slam sein Gedicht mitbringen. Der Eintritt ist frei. Einlass ab 16 Jahren

Anmeldemöglichkeiten und weitere Infos zum Kurs gibt es im Internet unter www.vhs-oal-mitte.de, per E-Mail unter info@vhs-oal-mitte.de oder telefonisch unter 0800 6645256. Die vier Workshoptermine finden jeweils donnerstags in der Hauptstelle der Volkshochschule Ostallgäu Mitte, Jahnstraße 7 in Marktoberdorf, statt. Der Slam-Abend beginnt am 24. November um 19 Uhr im Konterkaffee.