In Marktoberdorf läuft wieder die Weihnachtslosaktion

26 Einzelhändler in Marktoberdorf beteiligen sich an der Verlosung. Kunden müssen dafür genügend Glücksmarken sammeln. Was es zu gewinnen gibt.

12.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

"Beim Einkaufen gewinnen" lautet auch dieses Jahr das Motto in Marktoberdorf. Der Aktionskreis hat wieder seine beliebte Losaktion ausgerufen hat, die noch bis zum 31. Dezember geht. Das Prinzip ist schnell erklärt: Für jeden Einkaufswert ab 10 Euro erhalten Kundinnen und Kunden eine Glücksmarke. Wer bis zum Ende des Jahres genügend Marken gesammelt hat, kann an einer Verlosung teilnehmen. Es gibt bis zu 1000 Euro zu gewinnen und viele weitere Preise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.