In Marktoberdorf lagert Fundus aus Museum im Sanitärbereich

Stadt Marktoberdorf will ein Depot für ihre Museen im alten Kindergarten, manch anderer will das Haus abreißen. Warum eine Lösung schwierig ist.

21.05.2021 | Stand: 04:15 Uhr

Die Zukunft des Gebäudes, in dem in diesem Jahr noch der alte Kindergarten St. Martin untergebracht ist, ist nicht gesichert. Die Stadt möchte es erhalten und als Depot für ihre Museen nutzen. Doch es gibt im Marktoberdorfer Stadtrat auch Stimmen, die einen Abriss nicht ausschließen, wenn die neue Martinsschule steht.

Bauverwaltung: "Die Marktoberdorfer reißen uns den Kopf ab"

Das sorgte nicht nur bei Andrea Guggenmos ( CSU), auch als Stadtführerin engagiert, für Entsetzen. Denn bei einer Ortsbesichtigung wie auch in der Sitzung selbst hatte die Bauverwaltung die Vorteile verdeutlicht, die der Erhalt des Hauses als Depot mit sich bringt. „Wenn wir diese Gegenüberstellung haben und reißen es dann ab, reißen uns die Marktoberdorfer den Kopf ab.“

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell plädierte ohnehin für den Erhalt. Nicht nur wegen der Depot-Pläne. Fast jeden Monat erreichten ihn Anrufe von Marktoberdorfern, die noch heute den Abriss des Geiger-Hauses an der Ecke Georg-Fischer-/Meichelbeckstraße bedauern, sagte er. 1898 errichtet, war dort zunächst die Bezirkssparkasse beheimatet. In den 1950er Jahren wurde das Haus umgebaut. Vom eigentlichen Baustil war dann nichts mehr zu erkennen. In den 1980er Jahren hatte die Sparkasse an dieser Stelle ihre Geschäftsstelle neu gebaut. Hell mahnte, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen: „Wir haben schon viel Stadtgeschichte abgerissen.“ (Lesen Sie auch: Corona-Regeln in Marktoberdorf: Gastronomen sind trotz Lockerungen frustriert)

Stadt Marktoberdorf braucht Zwischenlager für Martinsschule

Bis zum Einzug in die neue Schule in gut drei Jahren solle das Haus der Martinsschule als Zwischenlager dienen, sagte Kulturamtsleiter Rupert Filser. Danach soll es als Museumsdepot genutzt werden. Denn einiges ist im Dachgeschoss des angrenzenden Stadtmuseums und sogar im Sanitärbereich des Paul-Röder-Museums gelagert. Die Kosten für die Umwidmung müssten ermittelt werden, erstreckten sich aber auf Regale und auf Vorhänge oder Fensterfolien als UV-Schutz.

Kosten sprechen für Erhalt des alten Hauses in Marktoberdorf

Bauamtsleiter Ralf Baur stellte Vor- und Nachteile eines Erhalts vor. Fazit: Die Vorteile überwiegen. Während der Bauzeit der Martinsschule sei das Haus als Baubüro vorgesehen, was Kosten für einen Mietcontainer spare. Es bleibe als Klassenzimmerreserve erhalten, es fielen keine Mietkosten für das Depot an. Das aus seiner Sicht Entscheidende: keine Abbruchkosten, keine Kosten für zusätzliche Lärmschutzwand für die Schule – und der Erhalt eines Hauses, das im denkmalpflegerischen Erhebungsplan stehe. Dem gegenüber stünden Kosten für Wand- und Dachreparatur nach Abriss eines Nachbargebäudes.

Stadtrat vertagt Entscheidung

Die Mehrheit (15:10) folgte dem Antrag von Georg Martin (Grüne), die Entscheidung über das Depot zu verschieben. Grundsätzlich sollte das Gebäude erhalten bleiben, das habe der Stadtrat auch so beschlossen.

Michael Eichinger (Freie Wähler) fürchtete dagegen langfristig möglicherweise hohe Instandhaltungskosten. Deshalb sollte der Stadtrat durchaus über einen Abriss nachdenken, zumal dann die Anlage eines Radwegs und einer Bushaltestelle möglich wäre. Auch Stefan Elmer (SPD) fürchtete hohe Investitionen in den Erhalt. Es wäre schon bei der Ausschreibung des Schulbauwettbewerbs besser gewesen, „nicht zwanghaft am Haus festzuhalten“, sagte er.

Marktoberdorf erhält eine Straße hinzu

Thorsten Krebs (CSU) sprach von „enormen Nutzflächen, die wir nicht einfach abreißen sollten“. Wenn die Eberle-Kögl-Straße von einer Bundes- zu einer Gemeindestraße abgestuft werde, könnte sich eine Lösung bei Radweg und Bushaltestelle eröffnen.

