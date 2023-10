Eine Geburtstagsfeier in Marktoberdorf endet mit mehreren Anzeigen

Ein Familienvater will in Marktoberdorf seiner Tochter eine Freude zum Geburtstag bereiten. Das geht gründlich schief. Polizei und Feuerwehr stehen auf der Matte.

22.10.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Rauch aus einer Mülltonne hat die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. In den Abendstunden wurde in Marktoberdorf in der Alfons-Wanner-Straße das Feuer gemeldet.

Deshalb hat in Marktoberdorf die Mülltonne geraucht

Die Feuerwehr löschte die Tonne, die Polizei ermittelte die Ursache. Ein 41-Jähriger hatte zum Geburtstag seiner Tochter mehrere Feuerwerksbatterien angezündet und die nicht vollständig abgekühlten Reste in die Mülltonne geworfen. Dort glimmten die Batterien weiter, woraufhin es zu einer Rauchentwicklung kam. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. Schaden entstand nicht.

