In Marktoberdorf macht sich ein Auto selbstständig

Weil ein Autofahrer in Marktoberdorf keine Handbremse gezogen hatte, rollte sein Wagen Richtung Bahnhof. Welcher Sachschaden bei dem Unfall angerichtet wurde.

20.03.2021 | Stand: 12:18 Uhr

Am frühen Freitag Abend ist es in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf erneut zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 47-jähriger Mann seinen Pkw auf der Bahnhofstraße auf Höhe der Paketabholstation abgestellt. Nachdem er sein Auto verlassen hatte, machte sich dieses selbständig und rollte in Richtung Bahnhof.

Welche Rolle ein "Vorfahrt-achten-Schild" spielt

Das Fahrzeug blieb an einem „Vorfahrt-achten-Schild“ stehen. Offensichtlich hatte der Fahrer seinen Pkw nicht mit der Handbremse beziehungsweise dem Einlegen des ersten Ganges gegen ein Wegrollen gesichert. Laut Polizei Marktoberdorf entstand Sachschaden an dem Pkw in Höhe von 2.000 Euro und an dem Schild in geschätzter Höhe von 500 Euro.