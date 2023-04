Marktoberdorfer rastet mit 3,6 Promille aus und wirft Bierbank auf Auto

Streit entzündet sich in Marktoberdorf über Nutzung eines Parkplatzes. Später wirft der 34-Jährige aus seiner Wohnung einen Aschenbecher auf das Auto seines Gegners.

22.04.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Ein stark alkoholisierter 34-Jähriger ist am Freitagabend mit einem 56-jährigen Autofahrer in Streit um die Nutzung eines Parkplatzes geraten. Der 34-Jährige riss dabei die Fahrertür des Autos auf und drohte dessen Fahrer Schläge an. Im weiteren Verlauf nahm er eine Bierbank und schmiss diese auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Hierdurch wurde dieses stark beschädigt. Nachdem sich der 34-Jährige in seine angrenzende Wohnung zurückgezogen hatte, schmiss er aus dieser noch einen tönernen Aschenbecher auf das Fahrzeug des 56-Jährigen. Dieser prallte von dessen Fahrzeug ab und beschädigte noch einen weiteren geparkten Wagen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Da sich der 34-Jährige auch durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen ließ und zu erwarten war, dass er weitere Straftaten begehen würde, wurde er über Nacht von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 34-Jährigen ergab einen Wert von 3,6 Promille.

