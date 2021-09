Das denkt ein Clubbetreiber aus Marktoberdorf über die Wiedereröffnung

Clubs und Discos sollen in Marktoberdorf ab Oktober öffnen dürfen. Doch manche Betreiber sind eher skeptisch. Das halten sie es von der Testpflicht für Besucher.

12.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Nein Mann, ich will noch nicht gehen, ich will noch ein bisschen tanzen“, singt die Hamburger Band Deichkind. Endlich wieder bis spät in der Nacht in der Disco abtanzen. Dass das trotz Corona wieder möglich ist, wünschen sich Clubbetreiber, DJs und Partyvolk seit Langem. Nun ist die Sperrstunde gekippt. Und ab Oktober sollen Clubs wieder öffnen dürfen. Doch eine allgemeine Vorfreude darauf stellt sich im Ostallgäu wegen dieser Ankündigung (noch) nicht ein. Mancher Betreiber und Veranstalter sorgt sich wegen der Corona-Auflagen. Die Meinungen in der Szene gehen auseinander.