3000 Besucher sind beim Treffen der Verdampfertraktoren bei Fendt und beim Korso durch Marktoberdorf. An einer Stelle werden deren Besitzer emotional.

19.07.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Es war ein Treffen, wie es das in dieser Form noch nie gegeben hat: 103 Fendt Verdampfer kehrten an die Stätte zurück, wo sie einst entstanden sind – nach Marktoberdorf. Mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher wollten sich dieses Spektakel am Fendt Forum trotz brütender Hitze nicht entgehen lassen. Für die Besitzerinnen und Besitzer dieser zum Teil 80 und sogar 90 Jahre alten Traktoren war noch ein anderes Ziel wichtig: die Fendt-Villa in der Poststraße. Dort liegt der Ursprung des Dieselrosses.

