In Marktoberdorf vereinsamen Ältere trotz Corona nicht

Haus der Begegnung in Marktoberdorf ist trotz aller Einschränkungen aktiv. Was es im vergangenen Jahr angeboten hat und wie es die Herausforderungen meistert.

22.04.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Das Haus der Begegnung in der Marktoberdorfer Jahnstraße 12 macht seinem Namen alle Ehre – trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Denn dank eines umfassenden Hygienekonzepts hielt die Gruppe um Renate Dantinger vom Roten Kreuz und Koordinatorin Beate Blaha die Aktivitäten so weit wie möglich aufrecht. Schließlich ging es darum, dass vor allem Ältere nicht vereinsamen.

Ehrenamtliche unterstützen in Marktoberdorf die Nachbarn

So habe das Leitungsteam im Verbund mit den Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr 3700 Stunden Nachbarschaftshilfe geleistet, trug Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in der Stadtratssitzung aus dem Jahresbericht des Hauses der Begegnung vor. Eigene Veranstaltungen mussten drastisch reduziert werden. Für das, was stattfinden konnte, zogen die Teilnehmenden entweder vor das Haus ins Freie oder sie trafen sich online vor dem Computer. Auf diese Weise war es am Ende möglich, 99 Treffen anzubieten – ein Drittel dessen, was zu normalen Zeiten auf dem Programm steht.

"Ein großer Mehrwert für Marktoberdorf"

Doch Hell freute sich nicht nur darüber, dass dank des haupt- und ehrenamtlichen Engagements überhaupt etwas stattfinden konnte, sondern lobte im Stadtrat einmal mehr den „verantwortungsvollen Umgang“ mit den städtischen Zuschüssen. Das sei sehr anerkennenswert, sagte er. Beim Haus der Begegnung als soziale Einrichtung sei das Geld gut angelegt, es sei „ein großer Mehrwert für die Stadt“.