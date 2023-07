So lebten und arbeiteten Bauern im Allgäu vor hundert Jahren

Altbauern erzählen in Obergünzburg, wie die bäuerliche Arbeit früher von Jahresrhythmus und Wetter geprägt war. Deshalb war das Ausbringen von Gülle so mühsam.

06.07.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Das Altbauern-Erzählcafé des Arbeitskreises Heimatkunde Obergünzburg mit Hermann Knauer im Garten des Seniorenheimes an der Krankenhausstraße entwickelte sich zu einem ausgesprochen gemütlichen „Hoimgarten“ mit vielen Geschichten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nein, früher war nicht alles besser, so die Austragsbauern als Erzähler, aber „kriabiger“. Auch wenn die körperliche Arbeit auf dem Bauernhof und im Feld für Mensch und Tier wesentlich anstrengender war als heute, da anstatt Pferde starke Traktoren und moderne Maschinen eingesetzt werden und der Landwirt am Computer seinen Tagesablauf organisiert (lesen Sie auch: Wie es in der Nachkriegszeit um die Landwirtschaft im Günztal stand)

