Was wird aus dem Mangoldhaus in Obergünzburg?

20.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Rund 60 Bürgerinnen und Bürger hatten die Einladung angenommen und waren im Hirschsaal zur Bürgerversammlung Obergünzburg gekommen. Bürgermeister Lars Leveringhaus freute sich so über die unerwartet große Teilnahme, dass er für jeden Anwesenden das erste Getränk übernahm. Er referierte zunächst über die wichtigsten Eckdaten und Projekte der Marktgemeinde.

Der Bau des Rathauses soll bis zum Sommer abgeschlossen sein

So soll der Rathausumbau bis Ende August weitgehend abgeschlossen sein, dann ziehen die derzeit in Container ausgelagerten Büros wieder zurück ins Pflegerschloss. Die Büros mit Publikumsverkehr wie Einwohnermeldeamt und Passamt bleiben im Rathaus. Leveringhaus bat, weiterhin die Vorab-Terminvereinbarung zu nutzen, weil das die Koordination erleichtere. Auch der Marktplatz soll 2023 saniert werden. Er erhält denselben Belag wie der Alte Markt, zudem wird es einen überdachten Fahrradständer und einen barrierefreien Eingang zum Rathaus geben.

Für das von der Gemeinde erworbene Mangoldhaus liegen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vor. Demnach sind Sanierung und Umbau zwar nur ein wenig günstiger als ein Neubau. Dafür gibt es bei einer Sanierung eine Förderung von 60 Prozent, da das Gebäude zu einem denkmalgeschützten Bereich gehört. Die Fassade soll weitgehend unverändert bleiben. Nur ein Anbau soll an der Rückseite entfernt werden. Im Inneren soll unter anderem durch die teilweise Entfernung der Zwischendecke zwischen Erd- und Obergeschoss ein 90 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum entstehen.

Die zukünftige Nutzung des Mangoldhauses soll sich am Gemeinwohl orientieren

Jutta Hengeler wollte wissen, wer denn das Mangoldhaus künftig nutzen dürfe. Leveringhaus erklärte, dass das noch offen sei. Sicher sei nur, dass es eine gemeinwohlorientierte Nutzung sein soll, weil nur für diese die Fördermittel fließen. Der nächste Schritt sei, über ein vorgeschriebenes Vergabeverfahren einen Planer zu finden, mit dem man die weiteren Schritte zur Sanierung gehen könne.

Georg Albrecht fragte, ob der Veranstaltungsraum auch für kirchliche Veranstaltungen genutzt werden könne. Die Antwort lautete ja. Matthäus Hengeler regte an, dass die Aktiven Senioren einen Raum im Mangoldhaus bekommen könnten. Das wiederum konnte sich der Bürgermeister eher nicht vorstellen.

Karl Fleschutz erkundigte sich, ob der Radweg am Diplonagelände verlängert werden soll. Das ist aber nicht der Fall, der Radweg endet weiterhin an der Einmündung Schlossfeldweg. Harald John wollte wissen, wann die Straße im Baugebiet am Eschbach II fertiggestellt werde. Dazu sagte Kämmerer Christoph Brenner, das sei im Haushaltsentwurf 2023 enthalten. Fritz Haas wies auf die Notwendigkeit einer Überquerungshilfe am unteren Markt auf Höhe Filou hin. Die sei aus Platzgründen nicht möglich, erklärte Leveringhaus. Man habe verschiedene Optionen geprüft: Für eine Insel sei die Straße zu schmal und mit einem Zebrastreifen sei die Situation laut Experten noch gefährlicher als jetzt.

Tempo 30 Zone in der Liebentahnnstraße werde öfters missachtet

Robert Müller beklagte, dass in der Tempo-30-Zone in der Liebenthannstraße zu schnell gefahren werde und die Schilder nicht gut sichtbar seien. Eine Anliegerin der Gutbrodstraße schloss sich dem an. Leveringhaus sicherte zu, dass Tempomessungen stattfinden sollen. Eine Bürgerin bat um Unterstützung bei der Verbesserung der Schulbusverbindungen nach Kaufbeuren.

Die Busse seien so voll, dass die Schüler schon ab dem Sportplatz stehen müssten und auf dem Heimweg müssen sie teilweise umsteigen. Dazu läuft derzeit eine Unterschriftensammlung. Leveringhaus sagte, das Problem sei erkannt, die Lösungen seien aber komplex und Verkehrsträger sei nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis. Er werde aber gerne ein Gespräch zwischen dem Landkreis und den Schülereltern organisieren und sich einbringen.

