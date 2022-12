In Untrasried sind neue Bauplätze in Planung

In Untrasried sind neue Baugebiete im Weizenriederweg und Ullenbergerweg geplant. Auch in Hopferbach sollen 21 Bauplätze entstehen. Das ist genau geplant.

Die Entwürfe für drei neue Baugebiete in Hopferbach und Untrasried hat Bürgermeister Alfred Wölfle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Die dafür benötigten Grundstücke hat die Gemeinde bereits gekauft. In Hopferbach können laut Planentwurf circa 21 neue Bauplätze entstehen. In Untrasried sind neue Baugebiete im Weizenriederweg und Ullenbergerweg geplant.

Im Weizenriederweg sieht die erste Planung eine Freifläche für soziale Zwecke oder gegebenenfalls für eine Erweiterung des Kindergartens vor. Dort könnten auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Wölfle rechnet damit, dass es noch rund zwei Jahre dauern wird, bis gebaut werden kann. Die Baugebiete müssen erst geplant und die Träger öffentlicher Belange einbezogen werden. Danach können die Baugebiete erschlossen werden.

Untrasried hat Kredite in Höhe 3,4 Millionen Euro aufgenommen

Die Verschuldung kann die Gemeinde Untrasried im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich weiter senken. Diese soll rund 900.000 Euro betragen. Es wurden Kredite in Höhe von 3,4 Millionen Euro aufgenommen. Es wurde bisher jedoch nicht die ganze Summe ausgegeben. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, der Kirchenverwaltung 25.000 Euro für Reparaturen am Leichenhaus in Hopferbach sowie den Vorplatz in Untrasried auszubezahlen. Der Betrag wurde von der Kirchenverwaltung vorfinanziert.

Für die Lüftungsanlage im Schützenheim waren ebenfalls 25.000 Euro in den Haushalt eingestellt, welche nicht abgerufen wurden. Der Schützenverein hat die Kosten von rund 21.000 Euro ebenfalls vorfinanziert. Auch diese Summe wird noch in diesem Jahr an den Verein ausbezahlt.

Die Schließanlage aller Gebäude der Gemeinde soll auf ein elektrisches System umgestellt werden. Jeder Nutzer erhält einen Transponder, mit dem er die für ihn freigeschalteten Gebäude und Räume betreten kann. Die Zugangsberechtigungen lassen sich somit individuell auf dem Chip speichern. Für die Ausgabe der Chips muss jeder Nutzer 35 Euro Pfand bei der Gemeinde hinterlegen.

Die Schließzylinder funktionieren mit Batterien, somit können die Gebäude auch im Falle eines Stromausfalles betreten werden.