In Zukunft fahren Busse in Marktoberdorf, wie es die Fahrgäste wollen

Marktoberdorf setzt auf intelligente Busse, die sich nicht am Fahrplan, sondern an den Wünschen der Fahrgäste orientieren. Wie das neue Konzept funktioniert.

10.08.2021

Bereits im nächsten Jahr könnte in Marktoberdorf ein neues Bussystem an den Start gehen. Die Stadt setzt mittlerweile auf flexible Linienbusse. Diese sollen nicht nach einem starren Fahrplan unterwegs sein, sondern sich am Bedarf orientieren. Dank digitaler Unterstützung können Bus-Fahrpläne je nach Notwendigkeit in Sekunden neu geplant und Fahrten punktgenau durchgeführt werden. Die bedarfsgesteuerten Linienbusse sollen als ergänzendes Angebot Kernstadt und Ortsteile bedienen. Marktoberdorf könnte so zur Modellstadt für den Landkreis werden. Klappt es hier, könnte das System auch in anderen Kommunen im Ostallgäu eingeführt werden.

"Eine gute Lösung für Marktoberdorf"

„Das bedarfsorientierte Linienbussystem wäre eine gute Lösung für Marktoberdorf“, sagt Philipp Heidrich, der für die Stadt unter anderem die Wirtschaftsförderung verantwortet. Der entscheidende Anstoß für das nun in Marktoberdorf favorisierte System kam aus Oberbayern: Seit Juli 2020 hat der Markt Murnau den Busverkehr auf ein Start-up-Unternehmen übertragen, das ein digital gesteuertes Nahverkehrssystem mit Minibussen betreibt. Der dortige Omobi-Bus ist eine Mischung aus Bus und Taxi: Per Telefon oder eigener App können ihn Fahrgäste bestellen. Jede Fahrt kostet zwei Euro. Ein Programm erarbeitet mit einen Algorithmus die optimale Route und bündelt Fahrgäste – das ist nicht nur flexibel, sondern auch effektiv. Omobi bietet von 8 bis 20 Uhr flexible Nutzungszeiten, Routen und Haltestellen. Die Fahrgastzahlen haben sich im Vergleich zum vorher eingesetzten Linienbus vervielfacht, heißt es aus Oberbayern.

Das neue System löst ein Kernproblem

Heidrich ist auch deshalb so angetan, weil das Murnauer System ein Kernproblem löst: Oft fahren Linienbusse leer, da die Fahrpläne nicht flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. „Das neue Bussystem ist dagegen ganz clever gemacht“, sagt Heidrich. Dank Algorithmus fahren Busse nun bedarfsorientiert. „Die Fahrpläne werden in Sekundenbruchteilen neu und effizient geplant, Fahrten können gebündelt und punktgenau durchgeführt werden“, sagt Heidrich. Ein weiterer Vorteil: Somit könnte das neue System bequem in die bestehende Infrastruktur aus überregionalem Linienbus, Bahn und Taxi eingebunden werden.

Landkreis Ostallgäu will ein einheitliches System

Das ist gerade mit Blick auf den Landkreis und die Zukunft wichtig. Der Landkreis ist gesetzlich zuständiger Aufgabenträger für den öffentlichen Nahverkehr. Und auch andere Gemeinden im Ostallgäu zeigen zunehmend Interesse, den Personennahverkehr zu verbessern – zudem sieht die Tourismusbranche Handlungsbedarf. Einigkeit herrscht zwischen Landratsamt und Kommunen, dass es keine Insellösungen geben darf. Ziel ist es, ein landkreisweit einheitliches System einzuführen. Daher unterstütze der Landkreis „alle Kommunen, die für ihren Bereich sinnvolle Ergänzungen zum bestehenden ÖPNV planen“, heißt es vom Landratsamt. Dies sei auch im Nahverkehrsplan so verankert.

Initiative der Stadt Marktoberdorf kommt gut an

In die Planungen der Stadt Marktoberdorf war das Landratsamt von Anfang an eingebunden. „Landrätin Maria Rita Zinnecker zeigte sich erfreut über die Initiative der Kreisstadt“, hieß es gar in einer Pressemitteilung der Behörde. Aktuell befinden sich die Stadt, Landkreis und die Regierung von Schwaben in enger Abstimmung, wie ein Modellprojekt aussehen könnte. Marktoberdorf wäre als Modellstadt ideal geeignet, da hier Stadt und ländlicher Raum gleichzeitig abgebildet sind, sagt Philipp Heidrich. Wenn es hier klappt, wäre das System schnell erweiterbar. Gemeinsames Ziel von Stadt und Landkreis ist der Start des neuen Bussystems im Laufe des Jahres 2022. „Wenn alles glatt läuft, könnten im nächsten Jahr die ersten Busse durch Marktoberdorf rollen“, sagt Heidrich. Vermutlich werde man „mindestens mit zwei Bussen starten“, um die Nachfrage bedienen zu können.

Wie viel Marktoberdorf ausgeben muss, steht noch nicht fest

Bevor es so weit ist, gilt es, noch einige Punkte abzuarbeiten. Wie viel Marktoberdorf ausgeben muss für das neue Nahverkehrsangebot, lasse sich derzeit allerdings noch nicht exakt beziffern, heißt es. Die Stadt rechnet mit einem fünf- bis niedrigen sechsstelligen jährlichen Betrag. Wegen der Finanzierung und der Förderung durch den Freistaat Bayern laufen derzeit noch Gespräche zwischen Stadt, Landkreis und Regierung von Schwaben.

Nach der Sommerpause muss zeitnah geklärt werden, welcher Softwareanbieter der Richtige ist. Und es geht um den Knackpunkt: Welche Betreiber kommen in Frage? Im Herbst soll hierzu eine Ausschreibung erfolgen. Philipp Heidrich nennt einen aus seiner Sicht weiteren wichtigen Punkt: „Es reicht nicht, das neue Bussystem anzubieten. Wir müssen es auch ordentlich vermarkten und an die Leute bringen.“

