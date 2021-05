Inklusive dir: Bei der Aktionswoche im Ostallgäu geht es um Jugendliche und Menschen mit Behinderung

Bei einer Aktionswoche im Ostallgäu stehen Jugend und Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt. Was dort alles geboten ist.

18.05.2021 | Stand: 15:30 Uhr

Die Ostallgäuer Aktionswoche „Inklusive dir – Jugend und Menschen mit Behinderung“ findet vom 21. bis 26. Juni statt. „Sie wird bunt, einzigartig und offen für alle sein“, heißt es in einer Ankündigung des Kreisjugendrings Ostallgäu. Im gesamten Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren gibt es Veranstaltungen.

Das Programm ist vielfältig: vom Entdeckerspaziergang über die Buchel in Marktoberdorf zum Backen von Hundekeksen in Obergünzburg bis zu Thai Chi in Rettenbach, Konzerten in Füssen und Marktoberdorf, Pizzabacken in Germaringen und der Suche nach einem besonderen Holz in Buchloe.

Über 30 Angebote in der Aktionwoche im Ostallgäu

Die über 30 Angebote werden von Vereinen, Verbänden, Jugendräten, Einrichtungen und Gemeinden organisiert. Spaß, Gemeinsamkeit, Vielfältigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion sollen in der Aktionswoche von Kreisjugendring und Offener Behindertenarbeit Kaufbeuren-Ostallgäu ganz viel Platz einnehmen. Wer Fragen dazu hat, kann sich beim KJR telefonisch melden unter 08342/911811.

Anmeldung ab Mittwoch, 19. Mai, über das Internet unter:

www.kjr-ostallgaeu-anmeldung.de



Das ganze Programm und weitere Infos gibt es unter:

www.inklusivedir.de