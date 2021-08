Inzidenz über 50: Diese Corona-Regeln gelten ab Donnerstag im Landkreis Ostallgäu

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostallgäu lag drei Tage am Stück über 50. Damit treten strengere Corona-Regeln in Kraft. Welche Regeln zu beachten sind.

25.08.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostallgäu am Dienstag drei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 50 lag, gelten ab Donnerstag, 26. August, erneut verschärfte Corona-Regeln. Bereits seit Montag gilt die 3-G-Regel. Zusätzlich zur Testpflicht treten ab Donnerstag nach Angaben des Landratsamtes Ostallgäu strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft.

Treffen im öffentlichen Raum, in privaten Räumen und auf privaten Grundstücken sind nur noch mit den Angehörigen aus dem eigenen Haushalt sowie zwei weiteren Haushalten erlaubt. Insgesamt dürfen sich nach den neuen Corona-Regeln zehn Personen treffen. Nicht mitgezählt werden dabei Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genesene. Treffen zwischen Angehörigen desselben Haushaltes, zwischen Ehe- oder Lebenspartnern oder wenn getrennte Paare ihre Kinder sehen möchten, sind erlaubt. Bei Veranstaltungen wird die Personenzahl ebenfalls beschränkt:

Öffentliche Veranstaltungen: Erlaubt sind diese nur aus besonderem Anlass und mit von Anfang an begrenztem Personenkreis (beispielsweise Preisverleihungen oder Jubiläen). Maximal dürfen es laut dem Landratsamt Ostallgäu in geschlossenen Räumen 25 und im Freien 50 Personen sein – einschließlich Geimpfter und Genesener. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt die Testpflicht (3-G-Regel).

Private Veranstaltungen: Geburtstage, Tauffeiern, Hochzeiten oder Vereinssitzungen dürfen mit von Anfang an begrenztem Personenkreis stattfinden. Es gelten dieselben Personengrenzen wie bei öffentlichen Veranstaltungen. Geimpfte und Genesene müssen hier jedoch nicht dazu gezählt werden.

Kulturveranstaltungen: Theater, Kino oder Musicals sind weiterhin zulässig. Im Freien mit maximal 1500 Besuchern, in Innenräumen mit maximal 1000 Personen, jeweils einschließlich Geimpfter und Genesener. Es gilt Maskenpflicht, die 3-G-Regel und der Mindestabstand.

Sportveranstaltungen: Sport darf ohne Personenbegrenzung stattfinden. Bei kontaktfreiem Sport mit bis zu zehn Personen ohne Test, danach mit negativem Testnachweis. Veranstaltungen unter freiem Himmel sind mit bis zu 1500 Zuschauern erlaubt.

Öffentliche Festivitäten sowie das Feiern auf öffentlichen Plätzen sind landesweit nicht gestattet.

