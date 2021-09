Irrungen und Wirrungen um einen Allgäuer Kater

Frank Briest aus Marktoberdorf sucht seinen Kater. Nichts Ungewöhnliches, könnte man meinen. Schließlich sind Laternenmasten und das Internet voll von Suchanzeigen entlaufener Vierbeiner. In diesem Fall jedoch jagte ein Missverständnis das nächste. Angefangen bei einer vermeintlichen Aussetzung bis hin zu einem fehlenden Chip. Inzwischen ist zumindest klar, dass der Kater noch am Leben ist. Wo er jetzt wohnt, wie es ihm geht und ob er ihn jemals wiedersehen wird, das weiß Briest aber nicht...

Dabei will er nur eines: Sich überzeugen, dass „Quiekie“ wohlauf ist. Laut Briest nahmen die Wirrungen am 17. September ihren Lauf. Eine Frau beobachtete bei einem Spaziergang nahe Briests Haus, wie eine Autofahrerin aus ihrem Wagen stieg und einen Kater an den Straßenrand trug. Sie ging davon aus, dass das Tier ausgesetzt wurde und brachte es in die Tierklinik. Später stellte sich heraus: Die Autofahrerin hatte den Vierbeiner lediglich gestreichelt und von der Fahrbahn geholt.

Am 20. September kam der Kater dann von der Klinik ins Marktoberdorfer Tierheim. All das, sagt Briest, habe sich im Zuge seiner Suche herausgestellt. Weil sein Tier aber weder tätowiert noch gechippt war, konnte er auch nicht als Besitzer ausfindig gemacht werden.

Wenige Tage später wandte Briest sich an das Tierheim und zeigte den Mitarbeitern Fotos seines Haustieres. Das Problem: Briest war sich sicher, dass sein Vierbeiner, der ihm vor einem Jahr zugelaufen ist, eine Katze ist. Weil aber eben keine Katze, sondern ein Kater im Tierheim untergebracht war, verneinten die Mitarbeiter Briests Frage nach seinem Tier. Für ihn auch im Nachhinein noch unverständlich. Er findet, anhand der Bilder hätten die Mitarbeiter den Zusammenhang herstellen können.

Frank Briest sucht "Quiekie". Der Kater wurde ins Tierheim gebracht und von dort wohl weitervermittelt.

Bald darauf erhielt Briest einen Anruf: Die ursprüngliche Finderin war über eine Suchanzeige im Internet auf „Quiekie“ aufmerksam geworden und wusste, dass der Kater mittlerweile im Tierheim war. Aber auch bei einem zweiten Besuch dort, erzählt Briest, stritt die Belegschaft ab, dass das Tier im Heim untergebracht wurde. Erst nach längerer Diskussion und einem Telefonat mit der Finderin habe man eingeräumt, ein solches Tier aufgenommen zu haben.

Konfrontiert man Heinz Krämer, den Vorsitzenden des Tierschutzvereins Marktoberdorf, mit dem Fall, beruft der sich auf das falsch angegebene Geschlecht. „Es wurde ein Tier abgegeben. Es ist aber nicht klar, ob das auch sein Tier war.“

Hier nimmt die Odyssee aber kein Ende: „Quiekie“ wurde zwischenzeitlich nach rund einer Woche Aufenthalt im Heim weitervermittelt. Viel zu schnell findet Briest. Rechtlich aber völlig in Ordnung, sagt Nicole Brühl, Präsidenten des bayerischen Tierschutzbundes. Wenn der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden kann, sollten Tiere so schnell wie möglich in ein neues zu Hause kommen. Das sei besser für das Tier und spare Kosten. „Danach gilt das Fundrecht: Die Besitzer haben sechs Monate Zeit, ihr Eigentum zurück zu fordern“, erklärt Brühl.

Dennoch war Briest empört und wandte sich an eine Anwältin. Die aber macht ihm wenig Hoffnung: Um den Kater wieder zu bekommen, müsse er beweisen, dass es sich wirklich um sein Haustier handelt – was ohne Chip oder Tätowierung nur schwer möglich ist.

Diese Meinung vertritt auch das Tierheim. „Ohne Nachweis kann ich nichts machen“, sagt Krämer. Den Namen der neuen Besitzer könne er aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. Sie über die Situation informieren und den Kontakt zu Briest vermitteln will er nicht: Es sei nicht klar, ob es sich um Briest Tier handle, außerdem gehe es dem Kater in seiner neuen Familie gut.

Davon würde sich Briest gerne selber überzeugen. Am Anfang, sagt er, habe er das Tier unbedingt zurück haben wollen. Nach zwei Monaten bestehe er nun aber nicht mehr darauf, sofern „Quiekie“ sich in seiner neuen Familie gut eingelebt hat. „Ich will nur wissen, ob es meinem Tier gut geht und mit den Besitzern reden.“ Hätte er gewusst, was alles auf ihn zu kommt, hätte seinen Stubentiger auf jeden Fall chippen lassen.



Hast Du den Kater erkannt? Frank Briest freut sich über Hinweis unter frank.briest@onlinehome.de