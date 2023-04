Wie der Landkreis Ostallgäu das Jahr 2022 bewältigt hat

Im Jahresbericht 2022 zieht das Ostallgäu Bilanz. Die größten Herausforderungen brachte der Ukraine-Krieg. Welche Themen den Landkreis noch beschäftigt haben.

18.04.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die größte Aufgabe für die Verantwortlichen im Ostallgäuer Landratsamt waren im vergangenen Jahr die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Diese Bilanz zieht Landrätin Maria Rita Zinnecker anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts des Landkreises.

Registierung, Unterbringung, Versorgung, Integration: Die Flüchtlingswelle beschäftigt das Ostallgäu

Sie sagt: „Zeitnah nach Kriegsbeginn hat uns die Flüchtlingswelle auch im Ostallgäu voll getroffen. Von der Registrierung über die Unterbringung und Versorgung bis zur Integration haben wir sehr viel dafür getan, die Geflüchteten so gut wie möglich aufzunehmen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, die ebenfalls ein großes Engagement zeigen, haben wir das aus meiner Sicht auch geschafft.“

Der Jahresbericht, der im Internet frei zugänglich ist, informiert zudem unter anderem über das 50-jährige Jubiläum des Landkreises, die Planungen zur Sanierung und Erweiterung des Senioren- und Pflegeheims Waal und die erste Ostallgäuer Pflegekonferenz. „Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegen zu wirken, haben wir den Pflegeberuf außerdem an vielen weiteren Stellen beworben –unter anderem auf der Ausbildungsmesse in Marktoberdorf und einer Schulhoftour“, ergänzt Zinnecker.

Digitalisierung, Sanierung, Lüftungsanlagen: Das wurde im Ostallgäu für die Schulen getan

Große Priorität habe man auch wieder auf die Bildung gelegt. „Wir haben die Digitalisierungsoffensive an den kreiseigenen Schulen vorangebracht und die Generalsanierung der Realschule Obergünzburg abgeschlossen“. In den Realschulen in Buchloe und Marktoberdorf habe der Landkreis Lüftungsanlagen nachgerüstet – Maßnahmen, die unter anderem zur Bekämpfung der Corona-Pandemie durchgeführt worden sind.

Corona hat auch im Landkreis Ostallgäu 2022 noch eine große Rolle gespielt. „Zu Anfang des Jahres hatten wir noch mit einer großen Welle zu tun, die dann aber – wie die Pandemie selbst – mit der Zeit immer mehr abklang“, sagt Zinnecker. Nachdem im Laufe des Jahres immer mehr coronabedingte Einschränkungen weggefallen sind, war mehr und mehr eine Rückkehr zur gesellschaftlichen Normalität möglich. „Aus meiner Sicht einer der positivsten Aspekte des Jahres 2022“, wie die Landrätin betont.