Jeden Tag des Ruhestands genießen: Kindergarten in Ingenried verabschiedet sich von zwei Leiterinnen

Nach langjähriger Arbeit gehen zwei Erzieherinnen des Kindergartens Ingenried in den wohlverdienten Ruhestand. Das Motto: "Heute feiere ich meine Lebenslust"

21.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Mit Traudelies Geisenberger und Marile Kröner sind zwei langjährige Erzieherinnen zum Ende des Kindergartenjahrs in Ingenried (Ostallgäu) in den Ruhestand verabschiedet worden. In einer kleinen Feierstunde wurden sie von Bürgermeister Georg Saur, dem Elternbeirat und dem Kindergartenförderverein für ihr Engagement geehrt. Altbürgermeister Xaver Fichtl erinnerte in seinem Dank an die anspruchsvollen Jahre des Aufbaus und des steten Wandels. (Lesen Sie auch: Wie aus einem Schreiner ein Erzieher und der neue Leiter der Kindertagesstätte Seeg wurde)

Traudelies Geisenberger übernahm die Leitung 2021 von Marile Kröner

Traudelies Geisenberger trat 1999 in den Dienst der Gemeinde und begleitete als stellvertretende Leitung den Aufbau und die Erweiterung der Einrichtung. Im Januar 2021 übernahm sie die erste Leitung der Kindertagesstätte von Marile Kröner, die aus gesundheitlichen Gründen in den Gruppendienst wechselte. Marile Kröner hatte seit 2002 den Kindergarten in Ingenried geleitet. Eine kontinuierliche Entwicklung forderte viel Verantwortung und immer das richtige Händchen. In emotionalen Worten bedankten sich Traudelies Geisenberger und Marile Kröner für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Team und allen Eltern.

"Heute feiere ich meine Lebenslust"

„Heute feiere ich meine Lebenslust“: So lautete das Motto des Geschenks und der vielen Glückwünsche an die beiden Ausgeschiedenen. Sie sollten nun an jedem Tag den zeitlichen Freiraum bewusst organisieren und erleben und keinen „Unruhestand“ aufkommen lassen. Mit einem Gutschein dürfen sich Traudelies Geisenberger und Marile Kröner in einem Wellnesshotel verwöhnen lassen und die Lebenslust immer wieder aufs Neue feiern.

