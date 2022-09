"Jeder kann dabei sein": Musikverein Geisenried sucht Helferinnen und Helfer für das Bezirksmusikfest

Der Musikverein Geisenried hält eine Infoveranstaltung für das Bezirksmusikfest in Geisenried ab. Helferinnen und Helfer werden dringend gesucht.

29.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Ausrichten eines Bezirksmusikfestes ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Und ohne freiwillige Helfer geht gar nichts. Gut beraten ist, wer sich frühzeitig auf die Suche nach Helfern macht. Aus diesem Grund hält der Musikverein Geisenried am Samstag, 8. Oktober um 15.30 Uhr eine erste Infoveranstaltung zum Bezirksmusikfest 2023 in Geisenried (Ostallgäu) in der örtlichen Mehrzweckhalle ab. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in den Festablauf, geplante Programmpunkte und können sich auch bereits direkt für einen Einsatz als Helfer anmelden.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Musikerinnen und Musiker beim Vorbereiten des Fests zu unterstützen

Die Musikkapelle Geisenried feiert 2023 ihr 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass richtet der Verein vom 29. Juni bis 2. Juli das 50. Bezirksmusikfest im Bezirk 4 Marktoberdorf des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes aus. Da ein Fest dieser Größenordnung nicht allein durch die aktiven Musikerinnen und Musiker gestemmt werden kann, freut sich der Verein über den Einsatz von freiwilligen Helfern. Egal ob durch Kuchen backen, Unterstützung beim Festzeltbetrieb oder bei Aktionen im Jubiläumsjahr. „Es soll ein Fest für unser ganzes Dorf und unsere gesamte Dorfgemeinschaft werden. Jeder kann sich einbringen und mit dabei sein“, sagt Alban Filser, Vorsitzender der Musikkapelle Geisenried.

Als Helfer melden kann man sich auf der Internetseite der Musikkapelle Geisenried.