Jetzt also doch nicht: Auch Go to Gö in Görisried fällt flach

Die "Go to Gö"-Macher wollten unbedingt, dass ihr Festival 2022 steigt. Doch wegen explodierender Inzidenzen zogen sie jetzt den Stecker. Die Absage in Kürze.

31.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Veranstalter haben das Ostallgäuer Musikfestival „Go to Gö“ in Görisried am Donnerstagabend jetzt doch abgesagt. Angesichts ständig steigender Corona-Zahlen hält es das Organisatoren-Team nicht für verantwortbar, ein Musikspektakel mit 10.000 Gästen zu veranstalten. – Selbst wenn es die Gesetzeslage erlaube, ihr Verantwortungsgefühl erlaube es nicht, sagen sie.

"Wenn bei ,Go to Gö' dann Tausende Schulter an Schulter stehen, ist das in der jetzigen Lage nicht angebracht!"

Zumal das Festival, das zu den größten in Süddeutschland zählt. am Wochenende um den 29. und 30. April sowie eine Woche später, am 7. Mai, wie gewohnt in einem riesigen Zirkuszelt - also indoor - über die Bühne gehen sollte. "Dass da dann alle Schulter und Schulter stehen, halten wir in der jetzigen Lage mit ständig steigenden Corona-Inzidenzzahlen für nicht angebracht", sagen Josef Guggemos und Klaus Unsin vom Organisationsteam. "Wir haben alles Menschenmögliche versucht, dass es stattfindet. Es geht aber einfach nicht!"

Neben der Infektionsgefahr für die Gäste hätten sie mit ihrer Absage auch das Ansteckungsrisiko für die 200 ehrenamtlichen Helfer und die Künstler im Blick, heißt es vonseiten der Veranstalter. "Wir denken da gerade auch an die Polizei, die Feuerwehr, die Sanitäter - das sind ja alles Teile der kritischen Infrastruktur." (Lesen Sie hier: Noch MItte März war die Hoffnung sehr groß, dass Go to Gö 2022 stattfinden würde.)

Bilderstrecke

So wurde bei Go to Gö gefeiert: Rückblick auf legendäre DJ-Abende etc.

Organisationsteam um Josef Guggemos und Klaus Unsin: "Wir wollen kein Superspreader-Event in Görisried!"

Man müsse sich sicher sein, dass das Festival nicht zu einer Art "Superspreader-Event" werde und damit könne man sich eben momentan nicht sicher sein. "Wir sind ja nicht naiv oder blauäuig und wollen eine seriöse Veranstaltung bieten", sagt Josef Guggemos. Vielleicht sähe die Lage bei Veranstaltungen, die zwei bis vier Wochen später im Jahr geplant seien, "also etwas mehr in Richtung Sommer", ja schon wieder ganz anders aus, sagt Klaus Unsin. Momentan sei die Lage aber noch schwierig.

Das Festival „Go to Gö“ mit Heimatsound-Abend, DJ-Nacht und Malleparty, bei dem erneut angesagte Musiker und Bands wie LaBrassBanda, DJ R3HAB oder Mia Julia aufgetreten wären, fällt wegen Corona zum dritten Mal in Folge flach. „Schon zum dritten Mal macht uns dieses blöde Corona einen Strich durch die Rechnung! Wir sagen schweren Herzens ab und schieben das Festival erneut aufs nächste Jahr“, sagt Josef Guggemos vom Organisationsteam.

2023 soll "Go to Gö" in Görisried wieder stattfinden!

Stand heute gehe man davon aus, dass "Go to Gö" 2023 wieder stattfinde. Das zweite bekannte Ostallgäuer Festival, der gleichermaßen beliebte "Ostallgäuer Rockfrühling", wurde bereits vor einigen Wochen abgesagt (unsere Redaktion berichtete).

Ein ausführlicherer Bericht zur Festivalabsage von Go to Gö folgt.