Jetzt doch: Weiter Beratung für Frauen aus dem Ostallgäu, die einen Job wollen

Servicestelle "Frau und Beruf" für Ober- und Ostallgäu kann doch weitermachen. Die Beratung ist gesichert - wenn auch in abgespeckter Form.

18.05.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, fordert Frauen nach wie vor mehr als Männer. Frauen waren es auch, die wegen Corona häufiger im Arbeitsleben zurücksteckten, sich Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen widmeten. Die Servicestelle Frau und Beruf in Kempten sieht eine gesellschaftliche Herausforderung darin, diese Frauen wieder in Jobs zu bringen. Wegen wegfallender europäischer Förderung stand die Unterstützung auf der Kippe. Jetzt ist die Beratung gesichert, wenn auch in abgespeckter Form. (Lesen Sie dazu auch: Klassische Rollenbilder im Beruf: Er der „Herr Direktor“, sie die „Streberin“)

Der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist für viele Frauen nicht so einfach

Seit 1997 gibt es die Beratungsstelle, 200 Frauen aus der Stadt und den Landkreisen Ober- und Ostallgäu suchen jährlich Kontakt. Ihnen geht es um den Wiedereinstieg etwa nach Familienzeiten, neue Karriere-Ideen, Existenzgründung.

Neue finanzielle Hilfe - wenn auch in gestutzer Form

Zuschüsse des EU-Sozialfonds für die Beratungen laufen Ende Juni aus. Vergleichbare Einrichtungen wie das Büro, das der Gleichstellungsbeauftragten Katharina Simon zugeordnet ist, gibt es nicht. Nach einigem Ringen – es geht um 30.000 Euro im Jahr – ist nun der Fortbestand der Stelle jedenfalls aus Kemptener Sicht gesichert. Der Finanzausschuss hat einstimmig städtische Mittel in Höhe von 10.000 Euro freigegeben, und zwar für die nächsten fünf Jahre. Unterschriften aus den Nachbarlandkreisen zur Förderung in gleicher Höhe lägen ebenfalls vor, hieß es.

Mit dieser Ausstattung sei ein reduziertes Beratungsangebot von 15 Wochenstunden möglich, die Hälfte der bisherigen Zeit. Durch den Wegfall der intensiven Verwaltungsarbeit rund um die EU-Förderung soll dennoch gelingen, ähnlich viele Teilnehmerinnen zu erreichen. Mietkosten fielen weg, die Räume der Gleichstellungsstelle sollen mitgenutzt werden.

Auch Männer könnten eine Zielgruppe sein

Nachdem sich mittlerweile auch mehr Männer Familienaufgaben neben dem Beruf annehmen, könnten auch sie eine Zielgruppe für Fragen der Vereinbarung werden, sagte Katharina Simon.

