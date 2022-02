Jetzt für Kindergärten und -krippen in Marktoberdorf anmelden

Für die Kindergärten und auch die Kinderkrippen in Marktoberdorf steht jetzt die Anmeldung an. Besichtigungen sind coronabedingt nur mit Termin möglich.

28.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Anmeldung für alle städtischen Kindergärten in Marktoberdorf findet kontaktlos am Montag, 14., und Dienstag, 15. März, statt. Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung eines Termins ist von Montag, 7., bis Freitag, 11. März, eine kurze Besichtigung der Kindergärten möglich. In diesem Zeitraum informieren die Teams der Kindergärten auch telefonisch über die pädagogische Arbeit und beantworten offene Fragen.

In vier Kindergärten gibt es integrative Gruppen für Kinder mit Handicap, acht "KIgas" bieten Ganztagsbetreuung an

In die integrativen Gruppen in den Kindertageseinrichtungen An der Buchel, St. Magnus, St. Martin und Geisenried werden auch Kinder mit Handicap aufgenommen. In den Kindertageseinrichtungen Peter-Dörfler, St. Martin, An der Buchel, St. Magnus, Martinskäfer, Kidstreff (Sportkindergarten), Vorschulkindergarten sowie im Walderlebniskindergarten Rieder wird Ganztagsbetreuung angeboten.

Die Stadt Marktoberdorf betont: Der Zeitpunkt der Einschreibung ist ohne Bedeutung

Die Einschreibung erfolgt zentral, dabei werden in einer Rangfolge drei Kindergärten nach Wahl der Eltern benannt. Generell hängen die angebotenen Betreuungszeiten der Einrichtungen vom Buchungsverhalten der Eltern ab, weshalb auch die konkret benötigten Betreuungszeiten abgefragt werden. Es können sich dabei die bisherigen Zeiten ändern. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach den Kriterien laut Benutzungsordnung. Ausnahmen von dieser Regelung sind laut Stadtverwaltung Marktoberdorf nur in begründeten Härtefällen möglich. Der Zeitpunkt der Einschreibung ist deshalb ohne Bedeutung.

Auch für die drei Kinderkrippen-Einrichtungen in Marktoberdorf sind die Einschreibetage der 14. und der 15. März

Die Anmeldung für die städtischen Kinderkrippen Sonnenschein und Pusteblume sowie der Krippengruppe im Familienzentrum St. Magnus findet kontaktlos am Montag, 14., und Dienstag, 15. März, statt. Eine Einschreibung ist auch notwendig, wenn der Platz erst im Laufe des Betreuungsjahres September 2022 bis August 2023 benötigt wird.

Auch die Kinderkrippen in Marktoberdorf können mit Termin besichtigt werden

Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung eines Termins ist von Montag, 7., bis Freitag, 11. März, eine kurze Besichtigung der Krippen möglich. In dieser Woche informieren die Teams der Kinderkrippen auch telefonisch über die pädagogische Arbeit und beantworten offene Fragen.

Wo es die Anmeldeformulare für die Kindergärten und die Kinderkrippen in Marktoberdorf gibt

Infos und Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der Stadt unter „Kultur & Bildung – Kindertagesstätten“. Die Anmeldeformulare können auch per E-Mail an kindertagesstaettenverwaltung@marktoberdorf.de angefordert werden. Außerdem liegen im Rathaus am Infoständer vor dem Bürgerservice Anmeldeformulare zur Abholung bereit.

Die ausgefüllten Anmeldeformulare gehen dann per E-Mail (als pdf) an kindertagesstaettenverwaltung@marktoberdorf.de oder per Post an die Stadtverwaltung (Richard-Wengenmeier-Platz 1).