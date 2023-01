Anmeldung für Kindergärten und Krippen in Marktoberdorf ist wieder möglich

In Marktoberdorf kann man seine Kindern nun wieder für Kitas und Kinderkrippen anmelden. Die wichtigsten Infos finden Sie hier.

26.01.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die Anmeldung für die städtischen Kinderkrippen und Kindergärten in Marktoberdorf für das Betreuungsjahr September 2023 bis August 2024 ist ab sofort bis 14. März möglich. Diese erfolgt per E-Mail (als pdf) unter der Adresse kindertagesstaettenverwaltung@marktoberdorf.de oder postalisch an Stadtverwaltung, Richard-Wengenmeier-Platz 1.

Anmeldeformulare gibt es im Rathaus Marktoberdorf

Anmeldeformulare liegen ab Februar im Rathaus (Infoständer vor dem Bürgerservice) zum Abholen bereit. Die Platzvergabe findet erst ab 15. März statt, das Eingangsdatum der Anmeldung ist deshalb nicht entscheidend. Die Platzzusage erfolgt bis Juni.

Eine Einschreibung ist auch dann nötig, wenn der Platz erst im Laufe des Betreuungsjahres benötigt wird (zum Beispiel bei Ablauf der Elternzeit, bei Betreuungsbeginn im Februar 2024). Die Einschreibung für die Horte kann in Verbindung mit der Schuleinschreibung stattfinden.

Am 8. März findet in den Kitas ein Tag der Offenen Tür statt

Zum Kennenlernen findet ein Tag der offenen Tür in den Kindertageseinrichtungen am Mittwoch, 8. März, statt. Er ist von 14 bis 15.30 Uhr in den Kindergärten Bertoldshofen, Rieder, Waldkindergarten Purzelbaum, Leuterschach, Thalhofen, Geisenried und von 15.30 bis 18 Uhr in den Kindergärten St. Martin, Martinskäfer, An der Buchel, Peter-Dörfler, Adalbert-Stifter, Familienzentrum St. Magnus, Kidstreff, Vorschulkindergarten sowie den Krippen Sonnenschein und Pusteblume.

Informationen zu den Einrichtungen und die Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.marktoberdorf.de/kultur-bildung/kindertagesstaetten

