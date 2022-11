Jetzt hält die digitale Küche Einzug in Seniorenheim in Marktoberdorf

Im Gulielminettie-Heim in Marktoberdorf läuft ein Großprojekt: die Küche wird digital. So sollen die Bedürfnisse der Senioren noch besser erfüllt werden.

Nicht nur die Geschmäcker sind verschieden. Bei der Verpflegung von Senioren gilt es, auch noch etliche andere Aspekte zu berücksichtigen. Doch wie kann die Essensversorgung zum Beispiel bei den rund 130 Bewohnerinnen und Bewohnern im Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim gelingen? Noch dazu, wenn das Essen im benachbarten Clemens-Kessler-Haus gekocht wird.

„Wir bauen derzeit gemeinsam mit der Küchenleitung des Schwestern-Hauses ein Verpflegungsmanagementsystem auf“, erklärt Hauswirtschaftsleitung Sandra Rohr vom Gulielminetti-Haus. Damit sollen sich die Warenbestellung, die Nährwert- und Speisenplanung sowie die Abfrage der persönlichen Essenswünsche in Zukunft optimal steuern lassen.

Küchenchef verwaltet 600 Rezepte

Bei den derzeit laufenden Vorarbeiten lastet ein Großteil der Arbeit auf Koch Tim Kaanen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Was ist wirklich in den Speisen drin? „Bevor wir mit der digitalisierten Küche starten können, müssen erst alle Nahrungsmittel, die wir verwenden und alle Rezepturen, die wir kochen, detailliert hinterlegt werden.“ Er spricht von rund 600 Rezepten, die zusammen mit Arbeitsanweisungen und Produktionslisten einzugeben sind.

Datenbank kennt die persönlichen Wünsche

Auf diesen Datenbanken baut alles auf. „Da sämtliche Nähr- und Zusatzstoffe sowie Allergene der Rezepturen hinterlegt sind, können Fehler vermieden werden“, sagt Sandra Rohr. Umgekehrt werden die persönlichen Kostformen, Unverträglichkeiten oder Abneigungen der Seniorinnen und Senioren ebenfalls hinterlegt. So erhofft sich Küchenleitung Carmen Todisco eine hohe Zufriedenheit bei den Bewohnern.

Das Auge isst mit, daher üben die Hauswirtschaftskräfte im Gulielminetti-Haus verschiedene Dekorationsideen.

Bei der täglichen Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner im Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim stehen drei Dinge im Vordergrund, sagt Einrichtungsleitung Renate Dauner. Erstens ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln. Zweitens gibt es Unverträglichkeiten oder kulturelle Besonderheiten zu beachten. Und drittens, welches sind die geschmacklichen Vorlieben jeder einzelnen Bewohnerin oder Bewohner.

Mitarbeiter in Marktoberdorf fragen essen per Tablett ab

Die künftige Digitalisierung bedeutet ebenfalls eine Erleichterung für die Servicemitarbeitenden. Die handschriftlich erledigte Essensabfrage wird dann mittels Tablet intelligent erfasst. Auch Rückfragen über unbekannte Gewürze oder Lebensmittel wie etwa Quinoa beantwortet das Gerät mit einem Klick. „Wenn es mal läuft, ist es ein tolles Projekt“, findet Tim Kaanen.

Steht das Essen schließlich kurz davor, serviert zu werden, legen Carmen Todisco und ihr Team in der Verteilerküche Hand an. Ein dekoratives Gürkchen, bunte Paprikastreifen oder frische Kräuter aus dem hauseigenen Beet regen an. Auch eine Blüte darf es mal sein. „Dabei gilt: Alles was auf den Teller kommt, ist auch essbar“, sagt sie.

