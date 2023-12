Jetzt steht das Zelt für Flüchtlinge vor dem Landratsamt Ostallgäu

Kapazitäten für Flüchtlinge sind erschöpft: In Marktoberdorf entsteht ein Flüchtlingszelt - genau vor dem Landratsamt Ostallgäu. Eine Übergangslösung?

07.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Auf dem Parkplatz des Landratsamtes Ostallgäu in Marktoberdorf entsteht derzeit ein Zelt für die Unterbringung von Flüchtlingen. 50 Personen sollen dort untergebracht werden. Geplant ist eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten. Hintergrund sind die anhaltend hohen Zuweisungen durch die Regierung von Schwaben.

Die regulären Notunterkünfte im Ostallgäu sind alle belegt. Kritik an dieser Lösung kam von der Stadt. Marktoberdorf gehört mit der höchsten Anzahl an Geflüchteten zu den am stärksten belasteten Gemeinden im Landkreis.

Zelt in Marktoberdorf: Geflüchtete würden sonst "auf der Straße stehen"

Lesen Sie auch: Ostallgäuer Landrätin: "Wir brauchen dringend eine Begrenzung der Zuwanderung"

"Diese Möglichkeit nutzen wir nur, weil die zu uns geschickten Menschen ansonsten auf der Straße stehen würden. Wir werden alles dafür tun, diese Notunterkunft so schnell wie möglich wieder aufzulösen“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Vergangene Woche bekundeten die Ostallgäuer Gemeinden und der Kreisausschuss dem Landratsamt volle Solidarität bei der Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis. Landrätin Zinnecker hatte kürlich im Interview mit AZ zum Aufbau des Zelters gesagt: "Wenn wir ein Zelt auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt aufstellen, dann ist das für mich auch ein Zeichen nach außen: Wir sind in einer Notlage, die Kapazitäten des Landkreises sind erschöpft!"

Dem Landkreis werden seit Mitte Oktober jede Woche 40 Flüchtlinge zugewiesen. Das bedeutet laut Zinnecker: Das Landratsamt muss wöchentlich für 40 Menschen eine Unterkunft finden, weil sie sonst obdachlos sind.

Lesen Sie auch: Politiker im Ostallgäu erhalten Hass-Mails: "Was sind Menschen fähig, zu schreiben?"