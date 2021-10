Großes Zukunftsprojekt fertig: So sieht das neue Gemeindezentrum in Marktoberdorf aus

Nach eineinhalb Jahren steht der Neubau: Was für die Johanneskirche in Marktoberdorf jetzt alles besser wird und warum die Baukosten deutlich gestiegen sind.

20.10.2021 | Stand: 20:22 Uhr

Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit feiert die evangelische Gemeinde in Marktoberdorf am Wochenende die Einweihung des neuen Gemeindezentrums. Der Neubau mit seinen flexiblen Räumen bietet den rund 2.500 Mitgliedern der Johanneskirche nun genügend Platz für Begegnungen und die Gemeindearbeit. Besonders profitieren sollen die Jugendlichen. Das frühere Jugendheim aus dem Jahre 1983 war nicht mehr zeitgemäß. Zum Festgottesdienst am Sonntag werden rund 200 Gäste erwartet, darunter Regionalbischof Axel Piper.

"Bauzeit war anstrengen und intensiv"

„Jetzt ist es tatsächlich geschafft“, sagt Pfarrer Klaus Dinkel. Bereits im Jahr 2013 hatte sich der Kirchenvorstand dafür entschieden, zu bauen. Vor dem tatsächlichen Baubeginn im März vergangenen Jahres lagen jedoch etliche Entscheidungen, Vorbereitungen und ein Architektenwettbewerb. Als „hoch spannend, anstrengend, intensiv und nicht immer ganz einfach“ beschreibt Dinkel die Bauphase und die Zeit davor.

Viele Gemeindemitglieder in Marktoberdorf halfen mit

Bei Dinkel liefen sämtliche Fäden zusammen: Koordination, Abstimmung mit Architekten, Gemeinde und Handwerkern. Zudem gingen bei ihm die Rechnungen ein. Er sei „die Schaltstelle dafür gewesen, dass das Geld zu den Handwerkern kommt“, sagt Dinkel. Zugleich betont er die Teamarbeit in der Gemeinde, ohne die der Bau kaum möglich gewesen wäre. „Viele Gemeindemitglieder haben sich eingebracht“, lobt der Pfarrer. Und nun, nach all den Mühen, sei es an der Zeit, „die gelungene Arbeit gebührend und voller Dankbarkeit zu feiern“.

Pfarrer Klaus Dinkel in der neuen Küche des Gemeindezentrums. Bild: Dirk Ambrosch

Der Altbau stammt aus den 50er Jahren

Notwendig geworden war der Neubau an der Bahnhofstraße, weil die alten Räume dem Bedarf des Gemeindelebens nicht mehr gerecht wurden. Kirche mit integriertem Gemeindesaal sowie Pfarrhaus stammen aus dem Jahr 1955. Vor allem der Gemeindesaal mit seiner Fläche von 70 Quadratmetern war für größere Veranstaltungen wie Empfänge, Feste oder Vorträge oft zu klein. Auch die Bausubstanz entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Räume bieten viel Flexibilität

Der beim Architektenwettbewerb im Herbst 2017 gekürte Siegerentwurf des Oberstdorfer Büros Noichl&Blüml bietet jetzt auf 400 Quadratmetern Fläche vor allem viel Flexibilität. Neu entstanden sind das Foyer, Büro, Küche, Toiletten und drei Räume, die sich mittels flexibler Wände je nach Wunsch zu unterschiedlichen Größen gestalten lassen. Ergänzend zum ursprünglichen Plan erhielt der hohe Jugendraum noch einen Zwischenboden. Dadurch entsteht ein über eine Treppe erreichbarer etwa 15 Quadratmeter großer zusätzlicher Rückzugsraum. Hell und freundlich wirkt der gesamte Neubau, den Holzelemente prägen und der nahezu Passivhausstandard aufweist. „Charmant“ nennt Dinkel das neue Zentrum der Gemeinde.

Mittels flexibler Wände lassen sich die neuen Räume je nach Wunsch in unterschiedlichen Größen gestalten. Bild: Christoph Jorda

Baukosten sind der Wermutstropfen

Lesen Sie auch

ACK in Füssen: Arbeitsgemeinschaft soll es nur mit Jesus Haus geben Religion in Füssen

Bei aller Freude über den neuen Bau gibt es auch einen Wermutstropfen: Die Baukosten liegen mit 1,68 Millionen Euro „etwa 40 Prozent höher als geplant“, sagt Dinkel. Dafür lasse sich nicht ein Hauptgrund allein ausmachen. Vielmehr seien dafür „viele kleine Faktoren“ verantwortlich, sagt Dinkel. Darunter auch die gestiegenen Kosten für Baustoffe und Handwerker. Mit den Kosten steigt für die Gemeinde auch die Deckungslücke: 600 000 Euro müssen mittlerweile finanziert werden. „Das wird machbar, aber eine Anstrengung“, sagt Dinkel. Gleichwohl betont der Pfarrer, der Neubau sichere die nächsten 30 Jahre Kirchenarbeit. „Das ist für die Zukunft gebaut, damit hier etwas weiterlebt.“

Große Feier in Marktoberdorf

Den Zukunftsbau feiert die Gemeinde am Sonntag, 24. Oktober, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Im Anschluss sind die Gäste zum Essen eingeladen. Pfarrer Dinkel verspricht zudem „ein Zuckerl“: Im Sinne von „Wetten dass...“ tritt er gegen die Gemeinde an. Das gelb-schwarze Band, das bis vor Kurzem um den Kirchturm gewickelt war, ist abgenommen. Die 170 Farbfelder des Bandes sollen einzeln verkauft werden (50 Euro pro Feld) und der Erlös der Finanzierung des Gemeindezentrums dienen. Sollten alle Felder bis Weihnachten verkauft sein, ist Dinkels Wetteinsatz: „Dann laufe ich als Büßermönch mit Tonsur beim nächsten Gaudiwurm mit.“ Und die Teilnehmer können eine Ballonfahrt gewinnen.

Info:

Für die Besucher der Feier gilt die 3G-Regel. Ab 9 Uhr werden zudem kostenlose Selbsttests vor der Kirche angeboten. Anmeldung erbeten unter: pfarramt.marktoberdorf@elkb.de

Lesen Sie auch: Evangelisches Jugendzentrum in Marktoberdorf ist Geschichte