"Johnson-Tage": Der große Ansturm lässt im Impfzentrum Marktoberdorf auf sich warten

Beim Impfen ohne Termin ist beim Impfzentrum Marktoberdorf noch Luft nach oben. Eine Sonderaktion kurbelt die Nachfrage aber an. Am Montag ist „2. Johnson-Tag“.

11.07.2021 | Stand: 12:59 Uhr

Die gute Nachricht ist: Die „Johnson-Tage“ haben am Sonntag im Impfzentrum in Marktoberdorf zu mehr Nachfrage geführt. Schon nach etwas mehr als zwei Stunden waren über 50 Ostallgäuer mit Johnson&Johnson geimpft, sagte Marcel Walther vom BRK Ostallgäu, stellvertretender Leiter des Impfzentrums. „Bis abends haben wir eine dreistellige Zahl erreicht“, prognostizierte er mittags zurecht.

Ostallgäuer Impfzentrum in Marktoberdorf: "Ohne Termin hatten wir sonst nur 30 Leute pro Tag."

Das ist mehr Nachfrage als an den Vortagen: „Ohne Termin hatten wir circa 30 Leute am Tag seit Mittwoch“, sagte Walther. Der erhoffte große Ansturm blieb aber auch am Sonntag – Tag fünf der Impftage ohne vorherige Terminvereinbarung – aus. „Es ist Luft nach oben“, hieß es daher im Impfzentrum. Auch der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Gregor Blumtritt, sagte am Samstag, "die Nachfrage für das Impfen ohne Termin ist bislang eher mäßig".

Johnson-Tage: Sonderaktion im Impfzentrum in Marktoberdorf. Bild: Heiko Wolf

Dennoch habe das Impfzentrum bislang noch keine Dosis verwerfen müssen, betonte Walther. Das liege auch am strategischen Vorgehen dort, berichtet der BRK-Mann. Wenn sich nachmittags abzeichne, dass es ruhig bleibt, verimpfe man verstärkt Moderna, das sich "aufgezogen" bis zu 19 Stunden im Kühlschrank lagern lässt, also problemlos bis zum nächsten Tag, wohingegen geöffnete Biontech-Dosen innerhalb von sechs Stunden verbraucht werden müssten.

Moderna und Biontech: Jetzt wieder geringerer Zeitabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung.

Unter der Woche fanden dort zuletzt auch sehr viele Zweitimpfungen mit Termin statt: "Wir hatten bis zu 250 Termine für Zweitimpfungen pro Tag", berichtete Walther. Das liege auch daran, dass das Intervall zwischen Erst- und Zweitimpfungen wieder reduziert wurde. Bei Biontech auf 21 Tage statt sechs Wochen, bei Moderna sogar auf nur 18 Tage.

Vor allem 18- bis 40-Jährige aus der Landkreismitte und dem Süden waren am Sonntag zum ersten „Johnson-Tag“ nach Marktoberdorf gekommen. Die Geimpften, mit denen wir sprachen, lobten den reibungslosen Ablauf, die Möglichkeit, sich ohne Termin am Wochenende, also in ihrer Freizeit, impfen lassen zu können und zum Teil auch die Chance, dank Johnson&Johnson nur mit einer Imfspritze den vollen Impfschutz erhalten zu können.

Johnson-Tage: Sonderaktion im Impfzentrum in Marktoberdorf. Bild: Heiko Wolf

Am Montag ist nochmals „Johnson-Tag“ im Ostallgäuer Impfzentrum in Marktoberdorf. Ab Dienstag werden dort dann auch Biontech, Moderna, Astra wieder ohne vorherige Terminvereinbarung verimpft. Das Impfzentrum in der Marktoberdorfer Nordstraße ist zurzeit täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

