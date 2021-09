Josef Heringer jetzt Unterthingauer Ehrenbürger

Josef Heringer hat die höchste Ehrung erhalten, die die Gemeinde vergeben kann. Auch Anton Schrägle und Heinrich Bader wurden geehrt. Was ihr Verdienst ist.

06.09.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Wegen ihres ehrenamtlichen Engagements für die Bürgerinnen und Bürger des Marktes Unterthingau sind Heinrich Bader und Anton Schrägle in einer Feierstunde mit der Bürgermedaille der Gemeinde ausgezeichnet worden. Josef Heringer wurde zum Ehrenbürger des Marktes ernannt. Zudem erhielt er die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze. Im Kreise des derzeitigen Marktrats und der bisherigen Ratsmitglieder nahm Bürgermeister Bernhard Dolp gemeinsam mit seinen Stellvertretern Anton Samenfink und Johann Frank im Hof der Unterthingauer Schule die Ehrungen vor. Den musikalischen Rahmen dazu gestaltete die Bläsergruppe „die Bubis“.

Der Bürgermeister sagt, alle drei haben "maßgeblich zur guten Entwicklung Unterthingaus beigetragen"

Entsprechend der Ehrensatzung des Marktes hatte der Marktrat im November 2020 beschlossen, die drei Mitbürger für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz für den Markt und seine Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu ehren, hob Dolp hervor. Sie hätten ihre Zeit, Kraft und Energie für die Belange der Bürger aufgewendet und mit ihrem Engagement maßgeblich zur guten Entwicklung Unterthingaus beigetragen.

In Unterthingau wurden langjährige Gemeinderatsmitglieder besonders ausgezeichnet. Bei der Ehrung: (von links) 2. Bürgermeister Anton Samenfink, Heinrich Bader (Bürgermedaille), Josef Heringen (Ehrenbürger und bayerische Verdienstmedaille in Bronze), Anton Schrägle (Bürgermedaille), Bürgermeister Bernhard Dolp und 3. Bürgermeister Johann Frank. Bild: Rosemarie Klimm

Anton Schrägle: Von 2002 bis 2020 war Anton Schrägle insgesamt 18 Jahre Mitglied des Marktrates. Dabei brachte er seine Fachkenntnisse unter anderem im Bauausschuss und bei der Bauleitplanung ein. Zugleich war er von 2002 bis 2006 auch Zweiter Bürgermeister. Mit enormem Einsatz habe er 2006 die Zeit nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Georg Rauch gemeistert. Auch in zahlreichen Vereinen war er tätig, unter anderem als Zweiter Vorsitzender des TSV Unterthingau. Mit Dank und Anerkennung überreichte ihm Dolp die Bürgermedaille des Marktes.

Heinrich Bader gehörte bis 2020 ebenfalls 18 Jahre lang dem Marktrat an. Zuvor war er 29 Jahre lang Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberthingau. Er setzte sich insbesondere für die Belange Oberthingaus im Rat ein und war dessen Feuerwehrbeauftragter. Auch er wurde mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

Josef Heringer: Von 1996 bis 2020, also insgesamt 24 Jahre – davon 14 Jahre als Zweiter Bürgermeister – war Josef Heringer im Marktrat vertreten. Darüber hinaus war er in verschiedenen Vereinen und kirchlichen Einrichtungen ehrenamtlich tätig. So ist er seit 1990 Kirchenpfleger der Pfarrei St. Stephan Oberthingau. Er ist Zweiter Vorsitzender des Heringer-Heimathausvereins und hat sich sehr für den Erhalt des Heimathauses eingesetzt.

Josef Heringer engagiert sich auch bei der kirchlichen Sozialstation

Lesen Sie auch

Baumaßnahme Pläne für Geh- und Radweg zwischen Unterhingau und Kraftisried nehmen Gestalt an

Auch in der kirchlichen Sozialstation ist Heringer tätig. Mit großem Fachwissen habe er die Interessen des Marktes vertreten. Gemeinsam mit seinen Vertretern überreichte Dolp die Ernennungsurkunde zum Ehrenbürger von Unterthingau. Zudem überreichte er Heringer die Kommunale Verdienstmedaille des Freistaates Bayern in Bronce.

Für die Ehefrauen der Ausgezeichneten gab es jeweils Blumen. Auch Zweiter Bürgermeister Anton Samenfink würdige die Leistungen der drei Geehrten und gratulierte zur Verleihung der Bürgermmedaille beziehungsweise der Ehrenbürgerwürde.

Wie der Appell des neuen Ehrenbürgers von Unterthingau lautet

Heringer dankte für die Ehrung. Dabei appellierte er an die Anwesenden, sich auch weiterhin für die Gemeinde und ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu engagieren. Dann gebe es ein gutes Miteinander im Dorfleben. Ein geselliges Beisammensein schloss sich an.

Lesen Sie auch: "Es ist einfach nur erschütternd" - Ein Ostallgäuer Freiwilliger spricht über die Zustände nach der Flut im Ahrtal.

Bilderstrecke

"Erschütternd": Wie Allgäuer Helfer die Zustände im Landkreis Ahrweiler erleben