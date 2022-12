Warum den Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf der dritte Sieg in Folge gelingt

Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf erreichen ihr Zwischenziel: drei Erfolge in Serie. Weshalb es danach vor dem Anpfiff nicht unbedingt aussah.

20.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit geballter Erfahrung sind die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf notgedrungen beim Heimspiel gegen den SC Weßling aufgelaufen. Einige Spieler mussten reaktiviert werden, um die Personalnot in Grenzen zu halten. Das Ergebnis: ein am Ende souveräner Sieg mit 36:28 (16:16). Zu Anfang knirschte es jedoch im Getriebe.

Diese "alten" Handballer kommen neu in die Mannschaft

Neben den Langzeitverletzten Stefan Gellrich und Norbert Stich fielen für die Partie unter anderem auch Kilian Siffl, Johannes Schmid und Johannes Faßnacht aus – also alle verbliebenen nominellen Rückraumspieler der Mannschaft. In dieser Notlage zog Trainer Sebastian Geiger alle Register und reaktivierte mit Max Nuscheler, Johannes Erhart sowie sich selbst drei erfahrene Ehemalige der SG, die zum Ende der Vorsaison eigentlich ihre Karrieren beendet hatten. Zusätzlich reiste Micha Mohring extra aus Nürnberg an, um seinem Team in dieser Situation zu helfen. Somit stand entgegen aller Widrigkeiten eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung.

Allerdings mussten die in den vorigen beiden Spielen erfolgreich angewandten neu einstudierten spielerischen Ansätze angesichts der fehlenden Spielpraxis erst einmal hintangestellt werden. Das Manko sollte mit dem Plus an Erfahrung ausgeglichen werden.

Oberste Prämisse war, sechs Punkte in den drei Spielen vor Weihnachten zu holen. Zwei waren schon gesichert, der Start in die dritte Partie ließ das Ziel zunächst zumindest fraglich wirken. Nach fünf Minuten sahen die Zuschauer beim Spielstand von 3:2 zwar noch eine ausgeglichene Partie, mussten aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Mannschaft der SG den Gästen in der Abwehr zu viele Freiräume ließ. Es wurde deutlich, dass dem „neuen, alten“ Mittelblock gegen die beweglichen Weßlinger die Routine in den Abläufen und der Zuordnung fehlte. Zu oft waren die Abwehrspieler zu weit von den Angreifern entfernt.

Wo der Gegner Biessenhofen-Marktoberdorf die Mängel aufzeigt

Neben den Problemen mit einer etwas instabilen Defensive wurden in den ersten 20 Spielminuten auch Mängel in der Offensive sichtbar. Den Spielern des SC Weßling gelang es häufig, die Angreifer der SG in Abbruchsituationen oder schwierige Würfe von den Außenpositionen zu drängen. In der zwölften Minute stand es so 6:3 und in der 20. Minute schließlich 7:11 für die Gäste.

Erst zum Ende der ersten Spielhälfte stabilisierte sich die SG Biessenhofen-Marktoberdorf defensiv und offensiv. Über das 11:13 (25.) kam sie drei Sekunden vor dem Pausenpfiff durch Jo Erhart zum Ausgleich (16:16). Diesen Schwung galt es, mit in die zweite Spielhälfte zu nehmen – und das gelang.

Benedikt Eisenhut stellte die erste Führung für die SG her. Vor allem Jo Erhart sorgte in den folgenden Minuten mit vier Toren in fünf Minuten dafür, dass sich der Vorsprung vergrößerte. Gleichzeitig war die Abwehr nun näher an den Angreifern und insgesamt nach taktischen Anweisungen des Trainergespanns Geiger und Stelzer kompakter. Im Tor ließ Waldemar Bauer mit starken Paraden die Gäste verzweifeln. Das Spiel war gedreht. Zur Auszeit der Gäste (40.) betrug der Vorsprung fünf Tore.

So versucht Weßling, den bärenstarken Max Nuscheler zu stoppen

Weßlings Versuche, Anschluss zu finden, erstickte vor allem Max Nuscheler im Keim. Seine drei Tore führten dazu, dass der Trainer der Gäste ihn in direkter Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen wollten. Die so in der Weßlinger Abwehrreihe frei werdenden Räume boten der restlichen Mannschaft alle Möglichkeiten, zu weiteren schnellen Toren zu kommen. Mit viel Ruhe und Übersicht sowie der stark verbesserten Torhüter- und Abwehrleistung ließ die SG nichts mehr anbrennen. Zum Abschluss legte Geiger selbst noch drei von den Fans lautstark bejubelten Treffern zum Endstand von 36:28 nach.

Nach dem ersten erreichten Zwischenziel gilt es nun, den Aufwärtstrend nach dem Jahreswechsel fortzusetzen. Dafür werden Mannschaft und Trainerteam nach kurzer Weihnachtspause alle verfügbaren Trainingszeiten nutzen, um am Ausbau des spielerischen Repertoires zu arbeiten und die genesenen Spieler wieder ins Spiel zu integrieren.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf: Waldemar Bauer und Jörg Mohring (Tor); Maximilian Nuscheler (8 Tore), Johannes Erhart (8), Micha Mohring (7), Sebastian Geiger (5), Benedikt Eisenhut (5), Matthias Gebhardt (2), Florian Hora (1), Vincent Kalchschmid, Maximilian Baumgärtner.

