Das prägt den Skiclub Marktoberdorf seit nunmehr 100 Jahren

Skiclub Marktoberdorf feiert 100-jähriges Bestehen. Es sind erlebnisreiche Stunden mit Herzblut. Auch neue Ehrenmitglieder gibt es. So war der Festakt im Modeon.

26.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Über zwölf Millionen Zuschauer saßen am Samstagabend vor dem Fernseher und sahen zum letzten Mal „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk. Für etliche Menschen ein Großereignis. Für 400 andere nicht. Die amüsierten sich lieber im Modeon prächtig. Dorthin hatte der Skiclub Marktoberdorf zum Festakt zu seinem 100-jährigen Bestehen eingeladen hatte. Es wurde viel gelacht, viel geklatscht, viel mit der Band Buron getanzt und viel erzählt. Wie in einer guten Familie eben, „die zusammenhält und in der man füreinander da ist“, eben so, wie es sich Vorsitzender Christian Januschowsky auch für die nächsten 100 Jahre wünscht.

