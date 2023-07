Warum der Veteranenverein Lengenwang auch nach 150 Jahren nicht an Bedeutung verloren hat

Reservisten- und Veteranenverein Lengenwang feiert 150-jähriges Bestehen. Daran nimmt die 4. Kompanie aus Füssen teil. Sie hat eine besondere Beziehung zum Ort.

„Auf 150 Jahre blickt ihr heut’ zurück, als Patenkompanie wünschen wir euch für euren Verein weiterhin gutes Gelingen und viel Glück“: So beglückwünschte Friedhelm Marx, Oberstabsfeldwebel der 4. Kompanie des Gebirgsaufklärungsbataillon 230 aus Füssen, beim Festgottesdienst den Reservisten- und Veteranenverein Lengenwang zum Vereinsjubiläum. Denn „die Vierte“ ist die Patenkompanie des Ortes – und das seit zehn Jahren. So wurde in der Kirche und im Festzelt auch dieses Jubiläum nachgefeiert. Der eigentliche Jubiläumstag (24. Oktober 2020) musste wegen Corona ausfallen. Insofern traf es sich nun gut, dass es gleich zwei Anlässe zum Feiern gab.

150-Jahrfeier der Reservisten und Veteranen Lengenwang Beim 150-jährigen Vereinsjubiläum der Reservisten und Veteranen Lengenwang überreichte die Patenkompanie aus Füssen ein Fahnenband, das in einem feierlichen Gottesdienst gesegnet wurde Bild: Annerose Schmalholz

Als Geschenk überreichte die Patenkompanie dem Jubiläumsverein ein Fahnenband, das von Pater Shiju Pulickal in einem würdigen Gottesdienst gesegnet wurde. Beim anschließenden Besuch des Kriegerdenkmals legten die Bundeswehrsoldaten einen Kranz nieder. „Ich hatt’ einen Kameraden“ spielte die Musikkapelle Lengenwang, die auch schon die Messfeier musikalisch umrahmt hatte, das ergreifende Soldatenlied.

Deshalb dankt der Vorsitzende des Veteranenvereins besonders der Bundeswehr

In einem stattlichen Festzug mit der Musikkapelle, allen Lengenwanger Fahnenabordnungen, 15 Fahnenabordnungen der umliegenden Veteranenvereine, den Festgästen, Bundeswehrsoldaten sowie Bürgerinnen und Bürgern ging es zum Zelt am Lengenwanger Sportgelände. „Ohne euch hätten wir das Fest gar nicht stemmen können“, bedankte sich Vorsitzender Rudolf Nuschele bei den Bundeswehrsoldaten, die beim Zeltaufbau geholfen hatten und die Verpflegung und Bewirtung des Festes organisiert hatten.

„Ein Veteranenverein: Passt das noch in unsere Zeit?“, fragte Nuschele in die Runde. Weltweit sind laut den Vereinten Nationen über 100 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Unterdrückung – mehr als je zuvor. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Erinnerung an die Vergangenheit wach zu halten, zu mahnen und aufzuklären“, sagte Nuschele. Die Hauptaufgabe des Vereins sei die Erhaltung der Kriegerdenkmäler und das Gedenken an die Gefallenen. „Indem wir an das Blutvergießen erinnern, mahnen wir zum Frieden. Ein Sprichwort sagt: Im Krieg gibt es nur Verlierer. Das machen wir deutlich“, fuhr Nuschele fort.

Was sich bei der Patenkompanie von Lengenwang ändern wird

Wegen des Krieges in der Ukraine „ist die Bundesregierung aufgewacht und hat bei aller Komplexität schnell Gesetze geschnürt“, sagte Oberstleutnant Maik Hermann, stellvertretender Bataillonskommandeur. Unter anderem sei das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr der erste Schritt gewesen und damit habe der Transformationsprozess begonnen. Auch die Allgäu-Kaserne in Füssen strukturiere sich um. „Dies hat auch zur Folge, dass Sie eine neue Patenkompanie haben werden“, sagte Hermann. Die heutige 4. Kompanie mit ihren Fähigkeiten werde ab dem 1. April 2024 die 3. Kompanie sein. „Der Grundpfeiler der Verteidigung sind die Heimatschutzbataillone, die die Unterstützung im Land stellen und die aktive Verbindung zur Gesellschaft pflegen durch ihre regionale Verbundenheit“, so Hermann.

Reservistenverein Lengenwang feiert auch 10 jährige Patenschaft mit der Füssener Kompanie 150 Jahre Soldaten- und Reservistenverein Lengenwang und 10 Jahre Patenschaft mit der vierten Kompanie Bild: Annerose Schmalholz

„Dass die Patenschaft eine zentrale Rolle für unsere Kompanie spielt, ist mir schon im Rahmen der Übergabe bewusst geworden“, lobte auch Hauptmann Burkhart von Zenker, seit 31. März dieses Jahres Chef der Patenkompanie, das gute Miteinander. Innerhalb der ersten zwei Wochen nach seinem Dienstantritt in Füssen habe es bereits drei Termine in der Patengemeinde Lengenwang gegeben. Durch die regelmäßigen Veranstaltungen fühle sich die Kompanie als 14. Verein von Lengenwang. „Wir Soldaten sind dankbar für die gelebte Patenschaft.“

Das sagen die Festgäste zum Jubiläum

„Wir haben das große Glück, heute in Frieden und Freiheit zu leben. Ich sehe uns alle in der Pflicht, der Menschen, denen dieses Glück verwehrt wurde, zu gedenken“, blickte Lengenwangs Bürgermeister Albert Schreyer jun. auf die Geschichte zurück. Angelika Schorer, Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrätin, bekundete, wie wichtig die Veteranenvereine auch heutzutage seien. Sie spielten eine bedeutende, gesellschaftliche Rolle und treten dabei als „Mahner für den Frieden“ auf. „Das Erinnern ist von größter Bedeutung, denn nur wer seine Vergangenheit kennt, kann seine Zukunft gestalten“, erinnerte Schorer an einen bekannten Spruch.

Die Lengenwanger Vereine überreichten als Geschenk eine Holztafel mit den eingebrannten Vereinsemblemen. Von den zahlreichen Veteranenvereinen aus der Umgebung ergriffen die Verantwortlichen aus Eisenberg, Pfronten und Sulzschneid das Wort und gratulierten dem Jubilar mit Präsenten.

