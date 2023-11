Jüdische Musik in Marktoberdorf: "Wir brauchen Toleranz, um in Frieden zu leben"

Jüdische Musik läutet das Festival „Musica Sacra International“ in Marktoberdorf ein. Beteiligt sind neben zwei Musikexperten auch Schüler des Gymnasiums.

16.11.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Dass das Konzert unter diesen Umständen stattfinden würde, hatten Ramona Wegenast und ihr Team nicht gedacht. Seit sechs Jahren leitet Wegenast MODfestivals und stellt mit ihrem Team den Internationalen Kammerchor-Wettbewerb und das Friedensfestival "Musica Sacra International" auf die Beine. Letzteres feiert 2024 sein 30-jähriges Jubiläum. Bereits jetzt hat das Auftaktkonzert stattgefunden. Musik aus dem Judentum stand auf dem Programm. Der israelische Kantor Yoëd Sorek und der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov standen auf der Bühne. Während in Israel gekämpft wird, sangen die beiden über 4000 Kilometer entfernt - im Gymnasiums Marktoberdorf - von Frieden. Da war beim Publikum Gänsehaut schon vorprogrammiert.

"Jedes Jahr sage ich: Das Ziel unserer Arbeit ist wichtiger denn je", sagte Ramona Wegenast, die das Konzert eröffnete. Und dieses Jahr? "Ich freue mich ganz besonders, dass sich das Auftaktkonzert des Friedensfestivals mit jüdischer Musik beschäftigt. Es braucht Toleranz füreinander und Wissen übereinander, um in Frieden zu leben", sagte Wegenast mit Blick auf die gut gefüllten Zuschauerreihen im Arthur-Groß-Saal. Der Konzertort war nicht zufällig gewählt. Zum einen hat dort Yoëd Sorek am Vormittag des Konzerttages noch einen Workshop gegeben. Das Vokalensemble und das Kammerorchester der Schule studierten im Rahmen eines Workshops mit ihm zusammen jüdische Lieder ein. Das Projekt fand im Rahmen der Bildungsreihe "Toleranz macht Schule" statt. Zum anderen war der Namensgeber des Konzertsaals derjenige, der die ersten Verbindungen nach Israel schuf. In den späten 1970er- und 1980er-Jahren unternahm Arthur Groß, damals Musiklehrer am Gymnasium Marktoberdorf, mit dem Kammerchor der Schule Konzertreisen nach Israel. 1979 nahm der Chor beispielsweise am jüdischen Chorfestival Zimriya teil. Bei den Besuchen in Israel lernte Arthur Groß Assa Barak kennen, der Musiklehrer an der Zafit High School in Kfar Menachem war. Aus der Begegnung sollte sich die Schulpartnerschaft entwickeln, die dieses Jahr 30-jähriges Bestehen feiert. Eine besondere Freundschaft für beide Seiten.

Beim Marktoberdorfer Festival "Musica Sarca International" stehen Begegnungen im Vordergrund

Frieden, Freundschaften und Begegnungen stehen auch beim Festival "Musica Sacra International" im Vordergrund. Eine kleine Ausstellung im Foyer informierte die Besucherinnen und Besucher über die unterschiedlichen Weltreligionen. Durchs Konzertprogramm selbst führte Jascha Nemtsov. "Die jüdische Musik hat ganz viele Facetten. So wie das Judentum viele Gesichter hat", sagte er. So bekam das Publikum sowohl synagogale Musik als auch moderne Gebete zu hören, die nach der Gründung Israels geschrieben wurden. Von Melancholie über Freude bis hin zu Trauer war alles dabei.

Das Vokalensemble der Mittelschufe unter Leitung von Susanne Holm sang mehrere Werke auf hebräisch, die sie innerhalb kürzester Zeit mit Sorek einstudiert hatten. Holm hatte einige Werke davon sogar teils bearbeitet. "Als ich das Programm gesehen habe, habe ich mir gedacht: Schaffen die das? Aber das Ensemble war wirklich großartig vorbereitet und hat das super gemacht", zeigte sich der Kantor begeistert. Am Vormittag hatte er sich mit den Schülern mit den Grundlagen beschäftigt: mit der Aussprache der Wörter, der Notenfindung, dem Charakter und der Übersetzung. "Es macht keinen Unterschied, ob ich jüdische oder französische Lieder einstudiere. Meine Arbeit als Chorleiter ist diesselbe", sagte Sorek bei einem kurzen Probenbesuch am Vormittag. Bei dem Workshop gehe es ihm darum, Klischees abzubauen und auch Nähe zu schaffen. "Wenn ich Menschen in Bayern begegne, höre ich oft: Ich habe noch nie einen Juden getroffen. Begegnungen fallen leider oftmals sehr komisch aus", sagte Sorek. Ob Jude oder Nicht-Jude: Die Musik habe die Kraft, zu verbinden.

Schüler des Gymnasiums besuchen Workshop

Die Schülerinnen und Schüler durften dem Kantor auf Fragen stellen. Er erklärte zum Beispiel, warum er beim Musikmachen seine Kippa trug. "Ich trage sie immer, wenn ich mich mit der Liturgie beschäftige." Der Workshop kommt bei den Jugendlichen an. "Es ist wirklich interessant", sagte Luis Ampßler vom Vokalensemble. "Klar, manche hebräische Wörter sind schwierig. Aber wir haben gelernt, wie wir sie aussprechen." Neue Musikstücke innerhalb weniger Stunden lernen? Eine Herausforderung auch für die Schüler - doch keine unmögliche. "Wir sind ein eingespieltes Team." Das zeigte sich auch beim Konzert. Das Vokalensemble traf genau die richtigen Töne, genauso wie das Kammerchororchester unter der Leitung von Stephan Dollansky, das ebenfalls am Workshop teilnahm. Auch Yoëd Sorek sorgte für Gänsehautmomente. Er sang "Jerusalem aus Gold", das, wie Jascha Nemtsov informierte, in Israel die zweite Hymne sei. Auch Jascha Nemtsov begeisterte mit seiner charmanten und fundierten Moderation und seiner virtuosen Spielkunst. Stehender Applaus für alle Beteiligten und ein fulminantes Finale, als das Publikum und die Künstler zusammen das Lied "Von guten Mächten" anstimmten - verfasst im Dezember 1944 vom NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer in der Gestapo-Haft. Es ist Bonhoeffers letzter erhaltener theologischer Text vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945 - und auch heute noch eine wichtige Botschaft.