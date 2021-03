Schnell sein! Und vor dem Abriss Erinnerungsstücke vom Jugendheim sichern

Die evangelische Kirche baut in Marktoberdorf ein neues Gemeindezentrum. Das alte Jugendheim muss weichen. Wie Interessierte an Stücke des Hauses kommen.

24.03.2021 | Stand: 14:37 Uhr

Das evangelische Jugendheim in der Bahnhofstraße 25 in Marktoberdorf steht kurz vor dem Abriss. Wer Interesse an Erinnerungsstücken, Baumaterialien (Holz, Dachziegel, Fenster) oder Inneneinrichtung (Türen, Kücheneinrichtung) hat, kann laut Pfarrer Klaus Dinkel zur Besichtigung und zum Abbau auf eigene Gefahr vorbeikommen. Gelegenheit dazu besteht am Freitag, 26. März, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 27. März, von 10 bis 16 Uhr. Über eine Spende zugunsten des Neubaus freut sich die Kirchengemeinde.

Jugendheim in Marktoberdorf macht Platz für Gartenanlage

Das alte Jugendheim macht einer neuen Gartenanlage im Norden des neu erbauten Gemeindezentrums Platz. Für das neue Gemeindezentrum wurde im vergangenen Sommer Richtfest gefeiert. Der neue Gebäudekomplex soll vor allem viel Platz bieten: Das Gemeindezentrum wird ein Großraum, der durch mobile Trennwände abgetrennt ist. Daher ist es den Architekten wichtig, dass Innen- und Außenraum miteinander verbunden sind. Deswegen wird der große Saal mit einer Fensterfront Richtung Hof offen sein. Zudem soll der Foyerbereich mit Küche und Theke den Kirchenraum erweitern. Durch diesen offenen Foyerbereich werden die Kirchenbesucher das Gotteshaus in Zukunft betreten. Im neuen Gemeindehaus ist auch ein großer Jugendraum mit einer Galerie geplant, da das alte Jugendheim abgerissen wird.

Für Rückfragen ist Pfarrer Klaus Dinkel unter Telefon 08342/2396 erreichbar.