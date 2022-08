Jugendliche geraten nach Baggerseeparty in Ruderatshofen in Streit: Polizei sucht Zeugen

Ein 15-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Ruderatshofen verletzt worden. Er geriet mit drei Unbekannten in Streit.

06.08.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung mit drei Unbekannten ist ein 15-Jähriger verletzt worden. Der Jugendliche besucht nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag eine Party am Baggersee in Ruderatshofen. Nach der Party geriet er gegen 2 Uhr morgens mit drei Personen in einen Streit. Es kam auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 15-Jährige am Sprunggelenk verletzt wurde.

Polizei Marktoberdorf nimmt Hinweise zu dem Streit entgegen

Seine drei Kontrahenten hatten wohl auch die Party am Baggersee besucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Nummer 08342/96040 entgegen.