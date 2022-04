Haben Jugendliche zwei Mädchen in Marktoberdorf mit einer Waffe bedroht?

Zwei Teenager berichten, dass sie in Marktoberdorf von anderen Jugendlichen mit einer Waffe bedroht wurden. Wer hat etwas gesehen?

18.04.2022 | Stand: 10:54 Uhr

In Marktoberdorf ist es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Supermarkt in der Bahnhofstraße zu einer Situation gekommen, in der zwei Mädchen wohl bedroht wurden.

Ein 13- und ein 14-jähriges Mädchen hielten sich auf dem Parkdeck auf, als sie auf dem unteren Parkplatz drei Jugendliche sahen, berichtet die Polizei. Eine dieser Personen hielt augenscheinlich eine Pistole in der Hand und zielte dann mit dieser auf die beiden Mädchen. (Lesen Sie auch: Senior hat Maschinengewehr im Keller - und muss Strafe zahlen)

Diese flüchteten und riefen ihre Eltern, die die Polizei verständigten. Die Täter waren nicht mehr aufzufinden. Laut der Geschädigten ist bei dem Vorfall ein silbernes Auto auf den Parkplatz gefahren. Hinweise nimmt die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 entgegen.

