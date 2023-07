Wie sich Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf beim Radrennen über die Alpen belohnt

Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf steigt für die Transalp aufs Rennrad. Vor der Ärztin liegen 585 Kilometer und 18.700 Höhenmeter. Am Ende dreht sie auf.

01.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sie hat es wieder getan. Wieder mit dem Rennrad über die Berge und diesmal auf sogar noch längerer Strecke, die für die Tour Transalp ausgearbeitet wurde. Es ähnelte einer Wiederholung des vergangenen Jahres, als Dr. Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf bereits Zweite in der Gesamtwertung der Frauen wurde – hinter Catherine Rossmann. So war es auch diesmal: Die Heppenheimerin war die Schnellste, Jedelhauser folgte mit einem Rückstand von knapp 22 Minuten. Aber was sind schon 22 Minuten Rückstand auf 858 Kilometern?

