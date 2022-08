Junggesellenabschied endet tragisch: 32-Jähriger erleidet bei Sturz schwerste Kopfverletzungen

Gruppe junger Männer feierte ausgelassen bei Unterthingau auf einem Trakoranhänger. Dann geschah das Unglück. Party-Gruppe unter Schock.

15.08.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Am Sonntag hat ein anfänglich ausgelassener Junggesellenabschied bei Unterthingau ein tragisches Ende genommen. Gegen 17.40 Uhr befuhr laut Polizei ein 21jähriger Traktorfahrer mit einem Anhänger die Kreisstraße OAL 3 von Unterthingau in Richtung Aitrang.. Auf dem Anhänger befand sich eine Gruppe von Männern, diie ausgelassen feierte. Im Bereich von Heuwang fiel ein 32jähriger rückwärts vom Anhänger und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Klinikum geflogen. Alle anwesenden Personen standen unter Schock und wurden durch ein Krisenteam betreut. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Zur Aufnahme des Unfalls war die Kreisstraße bis 20.40 Uhr gesperrt.

