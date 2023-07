Was tun, wenn ein Vogelbaby am Boden liegt? Naturschützer geben Tipps

Nicht jedes vermeintlich hilflose Vogelbaby ist ein Findelkind. In welchen Fällen man als Finder lieber auf die Vogeleltern vertraut und wie man helfen kann.

18.07.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Sitzt ein kleiner Vogel auf dem Boden und bewegt sich nicht, schrillen bei Tierfreunden die Alarmglocken: Sie wollen dem vermeintlich hilflosen Nestling helfen. Der Bund Naturschutz im Ostallgäu rät bei Jungvögeln aber zur Vorsicht. „Wenn das Tier nicht verletzt ist, sollte man es lieber sitzen lassen und die Situation erst einmal beobachten, bevor man eingreift“, raten die Naturschützer in einer Pressemitteilung.

Viele elternlose scheinende Jungvögel sind gar keine Findelkinder

Denn viele Jungvögel, die elternlos erscheinen, seien gar keine Findelkinder. Auch würden verloren gegangene Jungvögel noch viele Stunden von den Eltern am Boden versorgt oder durch bestimmte Rufe zum Fliegen animiert. Und Jungvögel, die schon fliegen können, bringen sich bei Gefahr selbst in Sicherheit.

„Erlaubt ist nur, hilfsbedürftigen Tieren zu helfen, also solchen, die aus dem Nest gefallen sind oder denen unmittelbar Gefahr droht“, sagt Tilman Wernicke, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Kaufbeuren. Bei Gefahr kann man den Vogel an einen geschützten Ort wie eine dichte Hecke in Fundortnähe setzen. Die Vogeleltern beobachten die Situation genau und finden ihren Sprössling wieder. (Lesen Sie hier: Garten vogelfreundlich machen - Mit diesen sechs Tipps gelingt's)

Nur wenige wissen, dass Finder aus dem Nest gefallene Vögel wieder zurück zu den Elterntiere setzen können

„Nur wenige Menschen wissen auch, dass man aus dem Nest gefallene Jungvögel ins Nest zurücksetzen darf. Die Elterntiere stören sich nicht daran, da Vögel keinen empfindlichen Geruchssinn haben“, erläutert Wernicke. Wer also einen flugunfähigen Vogel findet und sein Nest kennt, kann versuchen das Tier vorsichtig es zurückzusetzen. Wird ein verletzter Vogel gefunden, braucht er dagegen medizinische Versorgung.

Gleichermaßen sei es beim Fund eines jungen Gartenvogels aber auch in Ordnung, nichts zu tun. „Auch wenn es uns leidtut: In der Natur sterben sehr viele Jungvögel oder dienen anderen Tieren als Nahrung“, sagt Wernicke. Es sei eher ein Problem, wenn Vögel, die nicht in Not sind, der Natur entnommen werden. „Sie können dann oft nicht mehr zurückgebracht werden und müssen per Hand von Tierschützern aufgezogen werden.“ Das koste Kraft und Arbeitszeit, die dann für wirklich hilfsbedürftige Tiere fehle. Zudem klappe die Aufzucht nicht immer. Wernicke betont: Nur bei den eigenen Vogeleltern haben die Tiere die besten Überlebenschancen.

Lesen Sie auch: Warum der Ettwieser Weiher in Marktoberdorf immer schneller Wasser verliert