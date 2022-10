"junk-E-cat" spielt in Marktoberdorf: Konzert auf dem Marktplatz

Er zeigt sich nie ohne Maske und seine mobile Bühne ist ein umgebautes Feuerwehrauto: Die Rede ist von dem Künstler junk-E-cat. Er tritt in Marktoberdorf auf.

26.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zum Sternenbummel in Marktoberdorf am Freitag, 28. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Stadtplatz ein musikalisches Highlight. Dort tritt um 19 Uhr der Künstler junk-E-cat auf. Der Musiker zeigt sich nie ohne Maske und ist mit seiner mobilen Bühne, einem umgebauten Feuerwehrauto aus dem Jahr 1975, unterwegs.

junk-E-cat arrangiert klassiche Instrumente mit Samples und Loops

Der Berliner Musiker junk-E-cat verwebt akustische und elektronische Elemente zu einer Klangwelt, in welcher Saxophone und Bassklarinetten – sowohl arrangiert, als auch solistisch – mit elektronischem Fingerdrumming, Samples und Loops organisch verschmelzen. Er tritt in Clubs und auf Festivals auf. Zudem erkundet er als „Urban Explorer“ entlegene industrielle Orte, um an diesen eigenen Beats und Tracks zu performen. Während des Lockdowns sah sich junk-E-cat laut Ankündigung zu einer besonderen Mission berufen: die Rettung der Live-Musik in seiner Wahlheimat Berlin durch Guerilla-Konzerte von den Dächern für die Menschen, die auf ihren Balkonen und Fenstern lauschen und tanzen.

Feuerwehrauto mit Soundsystem und Nebelmaschine

Seit Sommer ist junk-E-cat wieder live unterwegs – mit neuem Programm und mit seinem Feuerwehrauto mit dem Rufnamen „Harry“. Die Ausstattung des Wagens umfasst ein Soundsystem und eine Lichtanlage inklusive Nebelmaschinen.

